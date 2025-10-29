BMC Election: भाजपचा मोठा गेमप्लॅन! स्थानिकच्या निवडणुकीत स्वबळावर लढवण्याच्या तयारीत

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महायुती एकत्रित निवडणुका लढवण्याच्या आणाभाका घेत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे गड असणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हापरिषदांशिवाय भाजप या दोन्ही पक्षांशिवाय निवडणुका लढवण्याच्या तयारीत आहे. यापुढचा काळात कुबड्यांशिवाय निवडणूका लढवण्याच्या सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी प्रदेश भाजपला दिल्याने त्याचा प्रत्यय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपासूनच पाहता येणार आहे..२०२९ ला राज्यात भाजपची स्वबळावर सत्ता येईल असा विधान वर्षभरापुर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले होते. तर काल प्रदेश भाजपच्या नवीन इमारतीच्या भुमिपूजनाच्या कार्यक्रमातही शहा यांनी , भाजपला राज्यात कुबड्यांची गरज नसल्याची स्पष्टोक्ती केली आहे. हा थेट इशारा शिवसेना शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षालाच असल्याचे मानले जात आहे. .स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राज्यात सर्वत्र महायुती व्हावी अशा प्रयत्नात एकनाथ शिंदे आहेत. मात्र मुंबई आणि एमएमआरमधील पालिका वगळात शिंदेंना इतरत्र सोबत घेण्याची भाजपची तयारी नाही. शिंदेंचा मात्र महायुतीमधूनच निवडणूक लढविण्याचा आग्रह असून त्यासाठीच त्यांनी मागच्या आठवड्यात दिल्ली दौरा केल्याचे समजते. .राज्याच्या एफडीआय सेलच्या प्रमुखपदी आयएफएस राजेश गवांदे यांची नियुक्ती; सेल स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी .या बैठकीत शहा यांनी शिंदे यांना प्रदेश भाजपसोबत चर्चा केल्यानंतर बोलू असे आश्वसित केले होते असे समजते. प्रत्यक्षात मात्र भुमिपूजनाच्या कार्यक्रमातच शहा यांनी कोणाचेही नाव न घेता भाजपला कुबड्यांची गरज नसल्याचे शिंदे यांना स्पष्टपणे सुनावले आहे..त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिंदे आणि अजित पवार यांच्या ताकदीचा कस लागणार आहे. शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासमोर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसह मनसे, काँग्रेस आणि भाजपचे मोठे आव्हान उभे असणार आहे..आमची महायुती होणार - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेआमची महायुती होणारच व महायुती म्हणूनच आम्ही ५१ टक्के मतांची लढाई जिंकू असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. अमित शाह पक्ष मजबूत करण्याविषयी बोलले आहेत. त्यांच्या विधानाचा दुसरा अर्थ काढू नये असे स्पष्टीकरण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीत महायुती एकत्रित लढणार नसल्याची शक्यता बावनकुळेंनी फेटाळली..Mumbai News: मेट्रो स्थानकांच्या नाव बदलाला विरोध, काँग्रेसने पुकारलं आंदोलन; वाचा नेमके प्रकरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.