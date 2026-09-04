मुंबई

जैन धर्माच्या सणानिमित्त मांसविक्री बंद ठेवा, भाजप नेत्याची मागणी; मनसेचा विरोध

BJP Leader Meat Shop Closed Demand: जैन धर्माच्या सणानिमित्त मांसविक्री बंद ठेवा, अशी मागणी एका भाजप नेत्याने केली. मात्र यावर मनसेने विरोध दर्शवला आहे.
BJP Leader Meat Shop Closed Demand

BJP Leader Meat Shop Closed Demand

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भाईंदर : जैन धर्मीयांच्या आगामी पर्युषण पर्व कालावधीत मांसविक्रीची दुकाने आठ दिवस बंद ठेवावी, अशी वादग्रस्त मागणी मिरा-भाईंदरच्या भाजप नगरसेवकाने केली आहे. यावरून पुन्हा एकदा नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे.

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