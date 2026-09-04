जैन धर्माच्या सणानिमित्त मांसविक्री बंद ठेवा, भाजप नेत्याची मागणी; मनसेचा विरोध

भाईंदर : जैन धर्मीयांच्या आगामी पर्युषण पर्व कालावधीत मांसविक्रीची दुकाने आठ दिवस बंद ठेवावी, अशी वादग्रस्त मागणी मिरा-भाईंदरच्या भाजप नगरसेवकाने केली आहे. यावरून पुन्हा एकदा नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे..जैन धर्मात सर्वात पवित्र मानला जाणारा पर्युषण पर्वकाळ ८ ते १६ सप्टेंबरदरम्यान आहे. या कालावधीत मिरा-भाईंदर शहरातील सर्व मांस व मटणविक्रीची दुकाने आठ दिवस बंद ठेवण्याचाबत प्रशासनाकडून आदेश काढण्यात यावेत, अशी लेखी मागणी भाजपचे भाईंदर पश्चिम येथील नगरसेवक भरत कोठारी यांनी आयुक्तांकडे केली आहे..Bhiwandi: पालिकेच्या महासभेत गंभीर चर्चा, पण महिला नगरसेविका ‘Candy Crush’ खेळण्यात व्यस्त; प्रकार कॅमेऱ्यात कैद.जैन समाजाच्या धार्मिक भावना, अहिंसेचा संदेश व जीवदयेची भावना यांचा सन्मान राखण्यासाठी प्रशासनाकडून सकारात्मक सहकार्य मिळेल, अशी अपेक्षा कोठारी यांनी व्यक्त केली आहे..वास्तविक सरकारी आदेशानुसार पर्युषण काळात दोनच दिवस मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवायची आहेत. असे असताना कोठारी यांनी आठ दिवस दुकाने बंद ठेवण्याची मागणी केल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असे असताना आता पुन्हा एकदा भाजपच्याच नगरसेवकाकडून ही मागणी पुढे आली असल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Mumbai News: ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलवर कारवाई! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रिकामा करण्याचे निर्देश.मनसेचा विरोधजैन धर्माच्या सणानिमित्ताने पालिका हद्दीतील सर्व मांस-मटण विक्रीची दुकाने बंद ठेवावे असे, प्रभाग क्रमांक 6 चे नगरसेवक भरत कोठारी यांनी मीरा-भाईंदर पालिकेचे आयुक्त तसेच महापौर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. मात्र या मागणीला मनसेने तीव्र शब्दांत विरोध दर्शवत आहे. पालिकेने जर वाकडे तिकडे वळण घेतली तर आम्ही आंदोलन करू, असा इशारा मनसेचे मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष संदीप राणे यांनी दिला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.