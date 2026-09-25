मुंबई

भोगवटा दाखल्यासाठी आमदाराची पैशांची मागणी? महापौरांच्या पतीने फ्लॅट मागितल्याचा दावा

Mira-Bhayandar News: भोगवटा दाखल्यासाठी भाजप आमदाराची पैसे तर महापौरांच्या पतीने फ्लॅट मागितल्याचा दावा भाजपचे कार्यकर्ते देवराम मंडोरा यांनी केला.
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सकाळ वृत्तसेवा
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भाईंदर : इमारतीचा भोगवटा दाखला मिळवून देण्यासाठी भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पैशांची मागणी केल्याचा, तर महापौर डिंपल मेहता यांचे पती विनोद मेहता यांनी एका फ्लॅटची मागणी केल्याचा आरोप भाजपचेच कार्यकर्ते देवराम मंडोरा यांनी केला.

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