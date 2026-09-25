भोगवटा दाखल्यासाठी आमदाराची पैशांची मागणी? महापौरांच्या पतीने फ्लॅट मागितल्याचा दावा

भाईंदर : इमारतीचा भोगवटा दाखला मिळवून देण्यासाठी भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पैशांची मागणी केल्याचा, तर महापौर डिंपल मेहता यांचे पती विनोद मेहता यांनी एका फ्लॅटची मागणी केल्याचा आरोप भाजपचेच कार्यकर्ते देवराम मंडोरा यांनी केला..परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मंडोरा यांनी हा आरोप केला. दरम्यान, नरेंद्र मेहता यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीविरोधातील तक्रारींसंदर्भात परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी गुरुवारी (ता. २४) मिरा-भाईंदर पालिकेच्या नगररचना विभागात बैठक घेतली. .Thane Crime: ठाण्यात पोलीस अधिकाऱ्याची निर्घृण हत्या, रात्री गस्त घालत असताना गावगुंडाने जागीच संपवलं; नेमकं काय घडलं?.या बैठकीला उपस्थित भाजप कार्यकर्ते मंडोरा यांनी आपल्या इमारतीला नगररचना विभागाकडून भोगवटा दाखला दिला जात नसल्याची तक्रार केली. कागदपत्रांची पूर्तता केली असल्यास मंडोरा यांना भोगवटा दाखला द्यावा, असे सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले..Mumbai High Court : घटस्फोटाच्या निकालाला स्थगिती असताना पत्नीला घराबाहेर काढता येणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश.मेहतांकडून आरोपांचे खंडननरेंद्र मेहता यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. महापालिका निवडणुकीनंतर आपल्यावर खोटे आरोप करण्याव्यतिरिक्त सरनाईक यांना दुसरे काम उरलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया मेहता यांनी दिली. मंडोरा यांनी पुनर्बाधणी करताना ४० कुटुंबांना घरे न देता त्यांची फसवणूक केल्याचा आरोपही मेहता यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.