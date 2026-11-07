Karjat Deforestation: 'टोरंट' वृक्षतोडीवर नाराज, भाजप नेत्याचा पक्षाला रामराम

कर्जत : तालुक्यातील टोरंट कंपनीच्या सायडोंगर जलविद्युत प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीविरोधात आता सत्ताधारी भाजपमधूनही विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. पर्यावरणाच्या होणाऱ्या हानीचा मुद्दा उपस्थित करत भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेश सचिव ऋषिकेश जोशी यांनी पक्षाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय सोशल मीडियावर जाहीर केला आहे. त्यांच्यासोबत मिनेश मसने यांनीही राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे टोरंट प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला आता राजकीय वर्तुळातूनही नवे बळ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..टोरेंट प्रकल्पामुळे कर्जतच्या निसर्गसंपन्न परिसराचे मोठे नुकसान होणार असल्याची चिंता स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त केली जात आहे. लाखो झाडे तोडली जाण्याची भीती आंदोलकांकडून व्यक्त होत असून, या प्रकल्पावरून राज्यभरात चर्चा सुरू आहे..Mumbai News: मोठी बातमी! मुंबई हायकोर्टाला पुन्हा धमकीचा मेल, अभिनेते अमिताभ बच्चन यांचाही उल्लेख .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकासकामांसाठी होणारी पर्यावरणीय हानी तात्पुरती असल्याची भूमिका मांडली असताना, भाजपमधीलच ऋषिकेश जोशी यांनी याबाबत वेगळी भूमिका घेतली आहे. पक्षाचे पद आणि राजकीय जबाबदारी यापेक्षा माती, निसर्ग आणि पर्यावरणाचे संरक्षण महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी आपल्या पोस्टमधून स्पष्ट केले..एकदा तोडलेली झाडे पुन्हा मोठी होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे भविष्यातील पिढ्यांसाठी निसर्ग वाचवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या या निर्णयामुळे टोरंट प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला आता भाजपमधील अंतर्गत विरोधाचीही जोड मिळाली असून, कर्जतमधील राजकीय वातावरणात नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे..Navi Mumbai Crime : नवी मुंबई हादरली ! दिवाळीच्या उत्साहाला गालबोट, दोन तरुणींवर गोळीबार; प्रेमप्रकरणातून हल्ल्याचा संशय, एकाला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.