BMC Election: मुंबई महाराष्ट्राचे शहर नाही! भाजप नेत्याच्या वादग्रस्त विधानानंतर राजकीय संताप

मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने उत्तर प्रदेश, बिहार यांसह इतर राज्यांतील नेत्यांना प्रचारात आणून अमराठी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात तमिळनाडूतील भाजपचे नेते के. अण्णामलाई यांनी मुंबईतील वॉर्ड क्रमांक ४७ येथे प्रचार केला. त्या वेळी त्यांनी 'मुंबईचा उल्लेख बॉम्बे' असा करून 'मुंबई हे महाराष्ट्राचे शहर नाही,' असे वादग्रस्त विधान केले. या विधानावरून राजकीय पक्षांनी संताप व्यक्त केला आहे..के. अण्णामलाई हे तमिळनाडू भाजपचे नेते तसेच माजी आयपीएस अधिकारी आहेत. प्रचारादरम्यान ते म्हणाले, 'मुंबईच्या लोकांना ट्रिपल इंजिन सरकार हवे आहे. तुम्ही चेन्नई शहरात पाहिले तर तिथे डीएमकेची सत्ता आहे आणि केंद्रात भाजप, बंगळूर आणि हैदराबादमध्ये खाली काँग्रेस आणि वर भाजप आहे. मुंबई असे एकमेव शहर आहे, जिथे ट्रिपल इंजिन सरकार शक्य आहे.'.Supriya Sule: दर्जेदार शिक्षणासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना टॅब वाटणार, खासदार सुप्रिया सुळे यांचे आश्वासन.या वेळी अण्णामलाई म्हणाले, 'बॉम्बे हे महाराष्ट्राचे शहर नाही. हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे. या शहराच्या महापालिकेचे बजेट ७५ हजार कोटी आहे. चेन्नई आठ हजार आणि बंगळूरचे बजेट १९ हजार कोटी आहे. त्यामुळे या शहराचे नियोजन करण्यासाठी चांगल्या लोकांची गरज आहे.' या वक्तव्यानंतर शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काॅँग्रेस (शरद पवार गट) या पक्षांनी संताप व्यक्त केला आहे..मुंबई महाराष्ट्राची नाही, हे भाजपचे स्टार प्रचारक सांगत आहेत. अण्णामलाई असे बोलत असतील तर त्यांच्याविरोधात राज्यात गुन्हा दाखल केला पाहिजे. हा १०६ हुतात्म्यांचा अवमान असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक केली पाहिजे.- संजय राऊत, खासदार, शिवसेना ठाकरे गट.BMC Election: ना प्रचाराचा धुरळा, ना आरोपांच्या फैरी! काय चाललंय मुंबईतील मतदारांच्या मनात? .मुंबई हे महाराष्ट्राचे शहर नाही. हे आंतरराष्ट्रीय शहर आहे, असे म्हणायची हिंमत अण्णामलाई यांची हाेते कशी? 'बॉम्बे' नाही, 'मुंबई' म्हणा, असे सांगण्याचीही गरज आहे. उद्या 'चेन्नई'ला 'मद्रास' म्हटले तर चालेल का? आमची मुंबई आंतरराष्ट्रीय शहर आहेच, पण ती महाराष्ट्राचीच आहे.- रविकांत वरपे, नेते, राष्ट्रवादी काॅँग्रेस शरद पवार.