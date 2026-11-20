अलिबाग/नवी मुंबई : उरणमध्ये १६ वर्षांपूर्वी तरुणाला बेदम मारहाण, पिस्तुलाचा धाक दाखवत जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी अलिबाग येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी डी. एम. झटे यांनी आज निकाल सुनावला. भाजप आमदार महेश बालदी, उरणचे नगरसेवक गणेश पाटील, तसेच सुनील पेडणेकर आणि प्रवीण पेडणेकर या चौघांना दोषी ठरवत न्यायालयाने कमाल तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि एकूण ६९ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली..या निकालामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. फिर्यादीच्या पत्नीला अश्लील शिवीगाळ केल्याप्रकरणी आमदार महेश बालदी यांना स्वतंत्रपणे सहा महिने साधी कैद आणि पाच हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तब्बल १५ वर्षे ३ महिने ९ दिवसांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर हा निकाल लागला आहे..'जलयुक्त'चा तिसरा टप्पा 18 हजार गावांत, दोन मोठ्या योजनांचाही समावेश; मुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्त्वाची माहिती .नेमके प्रकरण काय?फिर्यादी काशिनाथ परशुराम घरत (रा. सतराहाटी, उरण) हे उरणमधील कंपनीत कार्यरत होते, तर त्यांचा २२ वर्षीय मुलगा मयूर हा खारघर येथे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होता. फिर्यादीच्या घरामागील खोपकर अपार्टमेंटमध्ये आरोपी सुनील पेडणेकर कुटुंबासह राहत होते. घटनेच्या सुमारे १५ दिवसांपूर्वी मयूर हा सुनील पेडणेकर यांच्या मुलीला फोन करत असल्याच्या आरोपावरून उरण पोलिस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला होता व त्या वादात तडजोड झाली होती..Mumbai News: मुंबईत फटाकेविक्रीवर बंदी? उच्च न्यायालयाचे संकेत; नागरिकांचे आरोग्य महत्त्वाचे .याच वादाचा राग मनात धरून ४ मार्च २०१० रोजी रात्री सुनील पेडणेकर यांनी बांबूने मयूरला बेदम मारहाण केली. प्रवीण पेडणेकर याने लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. महेश बालदी यांनी मयूरला पकडून ठेवले, तर गणेश पाटील याने त्याला लाथांनी मारहाण केली. वडील काशिनाथ व आई नूतन यांनी घटनास्थळी धाव घेतली असता नूतन यांना महेश बालदी यांनी अश्लील व अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली. काशिनाथ मध्ये पडले असता प्रवीण पेडणेकर याने त्यांच्या चेहऱ्यावर ठोशाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या वेळी सुनील पेडणेकर यांनी आपल्याकडील पिस्तूल मयूरच्या छातीवर रोखून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली..जामीन मंजूर !महेश बालदी यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्याची माहिती बचाव पक्षाचे वकील अॅड. अंकित बांगेरा यांनी दिली असून, उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..२१ दिवस रुग्णालयातजखमी मयूरवर प्रथम उरण येथील इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयात व त्यानंतर २१ दिवस वाशी येथील एमजीएम रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. दरम्यान, बचाव पक्षातर्फे अॅड. अंकित बांगेरा यांनी परस्परविरोधी तक्रारीचा आधार घेत खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा युक्तिवाद केला; मात्र न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यांचा दाखला देत बचाव पक्षाचे सर्व मुद्दे फेटाळून लावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.