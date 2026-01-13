Thane: बदलापूर स्वीकृत नगरसेवक प्रकरणी नवा ट्विस्ट, भाजपने दिला मुस्लिम उमेदवार; दंगलीचे गुन्हे असल्याचा आरोप

बदलापूर : कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेतील उपनगराध्यक्ष व स्वीकृत नगरसेवकांची निवडणूक दोन दिवसांपूर्वी पार पडली असली, तरी त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक पदावरून भाजप आणि शिवसेना दोन्ही पक्ष अडचणीत सापडले आहेत. शिवसेनेकडून हेमंत चतुरे यांना स्वीकृत नगरसेवक पद दिल्याने पक्षांतर्गत नाराजी व्यक्त होत असतानाच, भाजपने यापूर्वी तुषार आपटे यांना दिलेल्या स्वीकृत नगरसेवक पदावरून राज्यभर टीका झाली होती. .या पार्श्वभूमीवर अवघ्या २४ तासांत तुषार आपटे यांनी राजीनामा दिला. ही घटना ताजी असतानाच भाजपाने मुस्लिम समाजातील शागोफ गोरे यांना स्वीकृत नगरसेवक पद दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. शागोफ गोरे यांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेत मनसेचे राम जगताप यांनी त्यांच्यावर हिंदू–मुस्लिम दंगलीतील गुन्हे दाखल असल्याचा आरोप केला आहे..धारावीत रात्री १० नंतरही शिवसेनेचा प्रचार, काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी ताफा अडवल्यानं शिंदेंवर दौरा अर्धवट सोडण्याची वेळ; VIDEO.मात्र सध्या कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना शागोफ गोरे यांनी हे आरोप पूर्णतः फेटाळून लावत, ‘माझ्या आयुष्यात आजवर एफआयआर तर सोडाच, साधी `एनसी्ही दाखल नाही, असे त्यांनी म्हटले..त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून आमचे कुटुंब बदलापूर शहरात राहत असून, आम्ही इकडचे वतनदार आहोत. महाराजांच्या विचारांनी चालणारे आमचे कुटुंब असून, बदलापूरमध्ये राहून हिंदू–मुस्लिम ऐक्यासाठी काम करत आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. खोटे आरोप करून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला..Mumbai Crime: मुंबई हादरली! २१ वर्षीय एअर होस्टेसने जीवन संपवलं, मोबाईलमध्ये धक्कादायक पुरावे; आरोपी अजूनही फरार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.