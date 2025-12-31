मुंबई

Kalyan Dombivli: कल्याण डोंबिवलीत भाजपचा पहिला राजकीय विजय; दोन नगरसेविका बिनविरोध, मुख्यमंत्र्यांनी फोनवरुन दिल्या शुभेच्छा..

Historic BJP win in KDMC politics: भाजपचा डोंबिवलीत बिनविरोध विजय; मुख्यमंत्र्यांकडून अभिनंदन
Kalyan-Dombivli Records BJP’s First Political Success with Unopposed Corporators

Kalyan-Dombivli Records BJP’s First Political Success with Unopposed Corporators

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-शर्मिला वाळुंज

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाने प्रभावी सुरुवात करत डोंबिवलीत दोन जागांवर बिनविरोध विजय नोंदवला आहे. प्रभाग क्रमांक १८ मधून रेखा चौधरी तर प्रभाग क्रमांक २६-क मधून आसावरी केदार नवरे यांचा नगरसेविका पदी बिनविरोध विजय झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन द्वारे संपर्क साधत त्यांचे अभिनंदन केले आहे. या निकालामुळे डोंबिवलीतील राजकीय समीकरणांत भाजपची पकड अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

