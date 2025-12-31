Kalyan Dombivli: कल्याण डोंबिवलीत भाजपचा पहिला राजकीय विजय; दोन नगरसेविका बिनविरोध, मुख्यमंत्र्यांनी फोनवरुन दिल्या शुभेच्छा..

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाने प्रभावी सुरुवात करत डोंबिवलीत दोन जागांवर बिनविरोध विजय नोंदवला आहे. प्रभाग क्रमांक १८ मधून रेखा चौधरी तर प्रभाग क्रमांक २६-क मधून आसावरी केदार नवरे यांचा नगरसेविका पदी बिनविरोध विजय झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोन द्वारे संपर्क साधत त्यांचे अभिनंदन केले आहे. या निकालामुळे डोंबिवलीतील राजकीय समीकरणांत भाजपची पकड अधिक मजबूत झाल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. .लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...रेखा चौधरी या याआधीही नगरसेविका म्हणून कार्यरत होत्या. त्यामुळे त्यांची ही दुसरी टर्म ठरणार असून, प्रभागातील विकासकामांचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. पाणीपुरवठा रस्ते, स्वच्छता, नागरी सूुविधा आणि महिलांशी संबंधित प्रश्नांवर त्यांनी मागील कार्यकाळात सक्रिय भूमिका घेतल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर आहे. त्यामुळे मतदारांचा विश्वास पुन्हा एकदा त्यांच्यावर व्यक्त झाल्याचे बोलले जात आहे..तर, आसावरी केदार नवरे यांची मात्र ही पहिलीच टर्म आहे. पहिल्याच निवडणुकीत बिनविरोध विजय मिळाल्याने त्यांचे राजकारणात दमदार आगमन झाले आहे. नव्या चेहऱ्याच्या रूपात त्या प्रभागातील मूलभूत प्रश्न, तरुणाई आणि महिलांचे प्रश्न यावर भर देतील. अशी अपेक्षा भाजप कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात आहे..या विजयानंतर दोन्हीही विजयी उमेदवारांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची भेट घेतली. चव्हाण यांनी त्यांचे अभिनंदन करत नगरसेविका पदाच्या वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. शहरातील नागरी समस्या, विकास प्रकल्प आणि पक्ष संघटन मजबूत करण्यासाठी सक्रिय भूमिका घ्यावी, असे मार्गदर्शनही त्यांनी यावेळी केले..दरम्यान, या यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनीही फोनद्वारे रेखा चौधरी आणि आसावरी केदार नवरे यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी दोघींनाही नगरसेविका पदाच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देत जनतेच्या अपेक्षांना न्याय देणारे काम करण्याचा सल्ला दिला..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.डोंबिवलीत भाजपासाठी हा विजय केवळ संख्यात्मक नसून, राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा मानला जात आहे. बिनविरोध निवडीमुळे पक्षाची संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक पातळीवरील विश्वास अधोरेखित झाल्याचे बोलले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी निवडणुकीसाठी भाजपाचे मनोबल उंचावल्याचे दिसून येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.