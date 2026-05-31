मुंबई

Dombivli News: रेल्वे मैदानासाठी डोंबिवली एकवटली, खेळाडूंच्या आंदोलनाला सर्वपक्षीय पाठिंबा

Dombivli Protest: डोंबिवलीत रेल्वे मैदानासाठी खेळाडू, नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी निषेध आंदोलन केले. मैदान खेळाडूंसाठीच राखीव ठेवावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
Dombivli Protest

Dombivli Protest

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील रेल्वे मैदानावरील सुरू असलेल्या कामाच्या विरोधात रविवारी खेळाडू, नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी एकत्र येत निषेध आंदोलन केले. गेल्या अनेक दशकांपासून हजारो खेळाडूंच्या सरावाचे केंद्र राहिलेल्या या मैदानाचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप करत मैदान खेळाडूंसाठीच राखीव ठेवावे, अशी एकमुखी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
kalyan
Dombivli
Dombivli local news