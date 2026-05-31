Dombivli News: रेल्वे मैदानासाठी डोंबिवली एकवटली, खेळाडूंच्या आंदोलनाला सर्वपक्षीय पाठिंबा

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील रेल्वे मैदानावरील सुरू असलेल्या कामाच्या विरोधात रविवारी खेळाडू, नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी एकत्र येत निषेध आंदोलन केले. गेल्या अनेक दशकांपासून हजारो खेळाडूंच्या सरावाचे केंद्र राहिलेल्या या मैदानाचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा आरोप करत मैदान खेळाडूंसाठीच राखीव ठेवावे, अशी एकमुखी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली..डोंबिवली पश्चिमेतील रेल्वे मैदान हे शहरातील सर्वांत मोठ्या खुल्या मैदानांपैकी एक मानले जाते. क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, धावपटूंसह विविध क्रीडा प्रकारांचे खेळाडू येथे नियमित सराव करतात. तसेच परिसरातील नागरिक सकाळ-संध्याकाळ फिरण्यासाठी आणि व्यायामासाठी या मैदानाचा वापर करतात. अलीकडे मैदान परिसरात सुरू झालेल्या कामामुळे मैदानाच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून खेळाडूंमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे..Maharashtra Weather: अल निनोमुळे मान्सूनचा प्रवास थांबला, आगमन लांबणीवर? शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ.या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे पदाधिकारी एकाच व्यासपीठावर दिसून आले. शिवसेना, भाजप, मनसे तसेच ठाकरे पक्षाच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनाला पाठिंबा देत रेल्वे प्रशासनाने मैदानाविषयीची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली..आंदोलनादरम्यान स्थानिक नागरिकांनीही तीव्र भावना व्यक्त केल्या. रेल्वे प्रकल्पासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांनी जमीन दिली होती. मात्र आता त्या जागेचा मूळ उद्देश बाजूला ठेवून अन्य कारणांसाठी वापर केला जात आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. उपस्थित रेल्वे अधिकाऱ्यांना विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींनी निवेदन सादर करून मैदान खेळाडूंसाठी कायम राखण्याची मागणी केली..CNG Shortage: पालघरमध्ये सीएनजीचा तीव्र तुटवडा! ३ किमी लांब वाहनांच्या रांगा, इंधनासाठी ५ तास चालक प्रतिक्षेत.यावेळी शिवसेनेचे आमदार राजेश मोरे, रश्मी गव्हाणे, मनसेचे नगरसेवक प्रल्हाद म्हात्रे, संदेश पाटील, भाजपचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, नगरसेवक दीपेश म्हात्रे, नगरसेविका डॉ. रसिका म्हात्रे, राहुल म्हात्रे तसेच शिवसेना ठाकरे पक्षाचे योगेंद्र भोईर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते..आंदोलनादरम्यान भाजप पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी रेल्वे प्रशासनाशी या विषयावर चर्चा केली आहे. मैदान खेळाडूंसाठी राखीव ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील आणि त्याला यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे..दरम्यान, आमदार राजेश मोरे यांनी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून मैदानाच्या संरक्षणासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यानंतर मैदानावर सुरू असलेले काम तत्काळ थांबविण्याबाबत सूचना देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मनसेचे नगरसेवक म्हात्रे यांनी देखील खासदारांशी संपर्क साधून खेळाडूंच्या भावना पोहोचवल्याचे सांगितले. खेळाडू प्रतिनिधी पिंट्या जोशी यांनीही सकारात्मक प्रतिसादाबद्दल समाधान व्यक्त करत मैदान वाचेल, असा विश्वास व्यक्त केला..नगरसेवक प्रल्हाद म्हात्रे यांनी ही मैदानाच्या प्रश्नावर तीव्र भूमिका घेतली. "गरज पडल्यास आणखी मोठे आंदोलन उभारू; मात्र हे मैदान वाचविल्याशिवाय शांत बसणार नाही. डोंबिवलीतील खेळाडूंना खेळण्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे हे मैदान कायम राखणे आवश्यक आहे," असे त्यांनी सांगितले..भाजपच्या नगरसेविका डॉ. रसिका म्हात्रे यांनी मैदानाच्या ऐतिहासिक वारशाचा उल्लेख करत, "गेल्या सुमारे ७० वर्षांपासून हे मैदान डोंबिवलीतील खेळाडूंचे आहे. या मैदानातून अनेक खेळाडूंनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शहराचे नाव उज्ज्वल केले आहे. शहरातील मोकळ्या जागा कमी होत असताना हे मैदान जपणे आवश्यक आहे," असे मत व्यक्त केले..रेल्वे प्रशासनाने मैदानाबाबत आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नसली तरी खेळाडू, नागरिक आणि सर्वपक्षीय प्रतिनिधींच्या एकत्रित आंदोलनामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. आगामी काळात रेल्वे प्रशासनाची भूमिका आणि मैदानाच्या भवितव्याबाबत घेतला जाणारा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.