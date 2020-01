भाजपचेच प्रवक्ते म्हणतात 'त्या साध्वी मूर्ख आहेत, त्या आमच्या पक्षात आहेत हे आमचं दुर्दैव'

मुंबई - देशभरात सुधारित नागरिकत्व कायदा म्हणजेच CAA त्याचसोबत NRC वरून रान पेटलाय. देशभरात CAA आणि NRC च्या विरोधात आणि बाजूने आंदोलनं होताना पाहायला मिळतायत. देशभरात एकंदरच CAA आणि NRC वरून राजकारण तापलंय. अशात दोन्ही बाजूनी या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात मतप्रदर्शन केलं जातंय. CAA आणि NRC च्या विषयांवर सर्व वृत्तवाहिन्यांकडून वारंवार डिबेट शो घेतले जातायत आणि त्याच्या खोलात जाण्याचा प्रयन्त केला जातोय. असाच एक कार्यक्रम आजही घेतण्यात आलेला. या शो-मध्ये काल पुण्यात उर्मिला मातोंडकर यांच्या भाषणाच्या पार्श्वभूमीवर डिबेट कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमांत अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते. मोठी बातमी - मालामाल होण्याची सुवर्णसंधी, फक्त मगरीच्या गळ्यातला टायर काढा.. या चर्चेमध्ये भाजपचे प्रवक्ते मधू चव्हाण यांना 'उर्मिला मातोंडकर काय चुकीचं बोलल्या ? नथुराम गोडसे हिंदूच होता' असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना, उर्मिला मातोंडकर यांनी अत्यंत बालिश, बेजबाबदार आणि उथळ वक्तव्य केलं, असं मधू चवहन म्हणालेत. पुढे बोलताना मधू चव्हाण म्हणालेत, "नथुराम हा हिंदू होता याच्यात काय आहे? तो गांधीजींचा खुनी होता होता, त्याची जात कुठली? मग श्रध्दानंदांना मारणार मुस्लिम होता असं आम्ही बोलायचं का ? इथे एखादा खुनी, बलात्कारी आहे, त्याची जात नसते, त्याची प्रवृत्ती पाहायची असते" अशी मांडणी करत होते. यावर या डिबेट-शोच्या अँकरने तुमच्याच साध्वी नथुराम गोडसेला हिरो ठरवतात असा प्रतिसवाल केला. यावर बोलताना मधू चव्हाण स्पष्टपणे म्हणालेत की, 'त्या साध्वी मूर्ख आहेत, त्या आमच्या पक्षात आहेत हे आमचं दुर्दैव आहे'. मोठी बातमी -उद्यापासून तुमच्या आयुष्यातील 'या' गोष्टी बदलणार.. दरम्यान आता भाजप प्रवक्ते मधू चव्हाण य्यानी त्यांच्याच पक्षातील खासदाराबद्दल केलेल्या वक्तव्याने नवीन वाद निर्माण होतो का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. bjp spokesperson madhu chavhan said sadhvi should not be in BJP and she is silly

