Mumbai BMC Election: भाजपचा उदय, काँग्रेसची घसरण! हिंदुत्वाचा मुद्दा तापवतानाच उत्तर भारतीयांशी सलगी

बापू सुळेमुंबई : दोन दशकांपूर्वी मुंबई महापालिका म्हटलं की शिवसेना आणि काँग्रेस या दोन पक्षांमध्येच सत्तेसाठी रस्सीखेच होत होती. शिवसेनेकडे ९०-९५ तर काँग्रेसकडे ७०-७५ जागांची बेगमी असायची. शिवसेनेचे राजकारण मराठी माणूस आणि हिंदुत्त्वाच्या भोवती फिरायचे, तर काँग्रेसची मदार अल्पसंख्याक आणि उत्तर भारतीयांवर असायची. मात्र, १९९७ पासून भाजपने हिंदुत्वाचा मुद्दा तापवतानाच उत्तर भारतीयांना जवळ केल्याने काँग्रेसला सुरुंग लागला आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने भाजपचा आलेख उंचावला असून, २०१७ च्या आकडेवारीनुसार ८२ जागा झाल्या, तर काँग्रेसची घसरण होऊन ३१ पर्यंत खाली आले आहे. .मुंबई महापालिकेत सुरुवातीला १९८० पूर्वी काँग्रेसची एकहाती सत्ता होती. महापौर, उपमहापौर पदे काँग्रेसने भूषवली आहेत. मात्र, शिवसेनेच्या स्थापनेनंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्यासमोर आव्हान उभे करत १९८५ ला मुंबई महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवली. तरीही काँग्रेस आणि शिवसेनेत संख्याबळात फारसा फरक नव्हता. २००२ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीत शिवसेना ९७, काँग्रेस ६२ तर भाजपकडे २६ जागा होत्या. मात्र, त्यानंतर भाजपने काँग्रेसची हक्काची व्होटबँक असलेल्या उत्तर भारतीय मतदारांना जवळ केल्याने आपसूकच काँग्रेसच्या जागा कमी होत गेल्या, तर भाजपच्या वाढल्याचे चित्र आहे..BEST Bus: मुंबईकरांसाठी धावणार अतिरिक्त बेस्ट बस, नववर्षाच्या स्वागतासाठी प्रशासनाचा निर्णय; कसे असेल नियोजन? .२०१४ नंतर भाजपचा वेग दुप्पटदेशात २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट येण्याआधी भाजप नेहमीच मुंबईत लहान भावाच्या भूमिकेत असत. शिवसेना देईल त्यावर समाधान मानत. २०१२ मध्ये शिवसेनेच्या मुंबई महापालिकेत केवळ ३१ नगरसेवक होते, पण २०१४ मध्ये मोदी सरकार देशात आल्यानंतर मुंबईत भाजपने आक्रमकपणे विस्तार करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच त्यांनी २०१७ मध्ये पालिका निवडणूक स्वबळावर लढवत ८२ जागा जिंकल्या होत्या. यावरून मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड या राज्यात भाजप सत्तेत येऊ लागल्याने त्यांचा मुंबईतील उत्तर भारतीय मतांवरील प्रभाव वाढल्याने त्यांच्या मुंबई महापालिकेतील वाढीचा वेग दुपटीच्या पुढे गेला..शिवसेनेचा आकडा स्थिर, पण फुटीचा परिणामशिवसेनेने गेल्या तीन दशकापासून मुंबई महापालिकेवर आपली पकड कायम ठेवली आहे. ८५-९५ च्या जवळपास त्यांचा पालिकेतील अकडा स्थिर आहे, पण शिवसेनेमध्ये उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे दोन गट निर्माण झाल्याने होऊ घातलेल्या निवडणुकीत त्याचा काय परिणाम होणार, याकडे राजकीय तज्ज्ञांबरोबरच मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे..Mumbai News: नववर्ष स्वागताच्या जल्लोषावर पोलिसांची करडी नजर; नियम मोडल्यास कारवाई .सणांसाठी विशेष व्यवस्थाशिवसेनेची जशी मराठी माणसावर भिस्त आहे, तशीच भाजपची उत्तर भारतीयांवर मदार आहे. तेच आपल्याला महापालिकेतील सत्तेचा सोपान दाखवतील, अशी खात्री असल्यानेच भाजपकडून सातत्याने हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला फुंकर घातली जात आहे.राममंदिर उभारणीचा मुद्दा अजेंड्यावर ठेवला जात आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या छटपूजेच्या कार्यक्रमाला राज्य सरकारने पालिकेच्या माध्यमातून सर्वच चौपाटीवर विशेष व्यवस्था केल्याचे दिसून आले. .सपा, एमआयएमचा परिणामकाँग्रेससोबत असलेला उत्तर भारतीय मतदारांना भाजपने आपल्याकडे खेचले, तर समाजवादी पार्टी, एमआयएमने काँग्रेससोबत असलेल्या अल्पसंख्याक मुस्लिम मतांची विभागणी झाली. त्याचाही परिणाम काँग्रेसच्या जागांवर झाला..उत्तर भारतीय नेत्यांना पाठबळआमदार संजय उपाध्याय, माजी आमदार राज पुरोहित, जय प्रकाश ठाकूर, विद्या ठाकूर, मोहित कंभोज, आमदार राजहंस सिंग, अमरजीत सिंग, माजी मंत्री कृपाशंकर सिंग, संतोष पांडे अशा उत्तर भारतीय नेत्यांना भाजपने पाठबळ देत महत्त्वाची पदे दिली..निवडणुकीत अशी फिरली ताकद२०१७भाजप ८२काँग्रेस ३१२०१२भाजप ३१काँग्रेस ५२२००७भाजप २८काँग्रेस ७५२००२भाजप २६काँग्रेस ६११९९७भाजप २६काँग्रेस ४८.Mumbai Metro: मुंबईकरांसाठी गुड न्यूज! थर्टी फर्स्टच्या सेलिब्रेशनसाठी मेट्रो 'ॲक्वालाईन' रात्रभर धावणार.मुंबईत शिवसेना आपली ताकद काय राखून आहे. मात्र, भाजपने हिंदुत्व आणि उत्तर भारतीय या दोन मुद्द्यांवर भर देत काँग्रेससोबत असलेला उत्तर भारतीय मतदार आपलासा केल्याने काँग्रेसला घरसण लागली आहे.- जयंत माईनकर, राजकीय तज्ज्ञ.१९८५ मध्ये पायउतार झाल्यानंतर राज्यात आणि देशात सत्तेत असतानाही काँग्रेसच्या नेतृत्वाला मुंबई आपलीशी वाटलीच नाही. गिरणी कामगारांचे, रेल्वे प्रवाशांच्या प्रश्नाकडे, येथील नागरी समस्यांकडे त्यांनी गांभीर्याने पाहिलेच नाही.- हेमंत देसाई, राजकीय तज्ज्ञ.