विरोधात उभा रहायची हिंमत कशी केलीत? पिंपरीत भाजप कार्यकर्त्यांचा मध्यरात्री राडा, घरात घुसून शिवीगाळ

राज्यात महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असून उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांकडून प्रभाग पिंजून काढला जात आहे. मतदारांना मतदानासाठी आवाहन करायला उमेदवार आणि कार्यकर्ते थेट दारात पोहोचत आहेत. दरम्यान, पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोधी उमेदवाराच्या घरात राडा केल्याची घटना घडलीय. प्रचारावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी घरात घुसून शिवीगाळ केल्याचा आणि विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पिंपरी चिंचवडमधील प्रभाग क्रमांक २१ मध्ये विरोधी उमेदवाराच्या घरात भाजप कार्यकर्ते बळजबरीने घुसल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी ३३ वर्षीय डॉक्टर महिलेनं फिर्याद दिली आहे. कार्यकर्ते घरात घुसल्याचे व्हिडीओ दाखवत ते भाजपचेच असल्याचा दावा करण्यात येतेय..अंबरनाथमध्ये सत्तासंघर्षाला नवं वळण! व्हीप न मानल्यास अपात्रतेची कारवाई, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना भाजपचा इशारा.तक्रारीत म्हटलं की, भाजप उमेदवार उषा संजोग वाघेरे यांचे कार्यकर्ते घरात घुसले होते. रात्री सव्वा बाराच्या सुमारास नव महाराष्ट्र स्कूल पिंपरी गावात ही घटना घडली. तेव्हा स्वप्नील वाघेरे, सूरज वाघेरे, सागर वाघेरे, सिद्धार्थ वाघेरे, वरुण जगताप, प्रशांत वाघेरे, सारंग वाघेरे यांच्यासह काहींनी घरात घुसखोरी केली. आमच्या घरात येत ज्येष्ठ व्यक्तींना शिवीगाळ करण्यात आली. आमच्याविरोधात उभा रहायचं धाडस केलंत, तुम्हाला जीवे मारून टाकू अशी धमकीही दिली..भाजप कार्यकर्त्यांकडून मध्यरात्री धिंगाणा घालण्यात आला. शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली गेल्याचं महिलेनं तक्रारीत म्हटलं आहे. या प्रकरणी भाजप उमेदवार उषा संजोग वाघेरे यांच्यासह कार्यकर्त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. आरोपींनी अश्लील वर्तन करत विनयभंग केला. तसंच घरातील इतर व्यक्तींना धक्काबुक्की करण्यात आली. दुचाकीची तोडफोड करत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला असा आरोपही केला आहे.