विरोधात उभा रहायची हिंमत कशी केलीत? पिंपरीत भाजप कार्यकर्त्यांचा मध्यरात्री राडा, घरात घुसून शिवीगाळ

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Election : पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजप उमेदवाराच्या कार्यकर्त्यांनी विरोधी उमेदवाराच्या घरात घुसून राडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आलाय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
राज्यात महापालिका निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला असून उमेदवारांसह कार्यकर्त्यांकडून प्रभाग पिंजून काढला जात आहे. मतदारांना मतदानासाठी आवाहन करायला उमेदवार आणि कार्यकर्ते थेट दारात पोहोचत आहेत. दरम्यान, पिंपरी चिंचवडमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी विरोधी उमेदवाराच्या घरात राडा केल्याची घटना घडलीय. प्रचारावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी घरात घुसून शिवीगाळ केल्याचा आणि विनयभंग केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.

