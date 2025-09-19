मुंबई

Maharashtra Politics: ठाणे जिल्ह्यात भाजपला खिंडार; शेकडो कार्यकर्त्यांचा शरद पवार गटात प्रवेश

NCP Sharad Pawar Group: राष्ट्रवादी शरद पवार गटात भाजपच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी पक्ष प्रवेश केला आहे. यामुळे शहापूर तालुक्यात भाजपला खिंडार पडली असून राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची ताकद वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
भिवंडी : भिवंडी लोकसभा मतदार संघाचे खासदार बाळ्या मामा यांच्या मार्गदर्शनाने व राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जिल्हा समन्वयक संतोष शिंदे यांच्या प्रयत्नाने शहापूर तालुक्यातील खर्डी, शिरोळ, शेणवा, कोठारे, साकडबाव, किन्हवली, जिल्हा परिषद गटातील भाजपच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी खा.बाळ्या मामा यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटात जाहीर प्रवेश केला. कार्यकर्त्यांच्या या पक्ष प्रवेशाने शहापूर तालुक्यात भाजपला खिंडार पडली असून राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाची ताकद वाढली आहे.

