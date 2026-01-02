Dombivli politics: डोंबिवलीत भाजपाची बिनविरोध ‘गेमचेंजर’ खेळी; पॅनल 27 मध्ये मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने महेश पाटील बिनविरोध..

-शर्मिला वाळुंजडोंबिवली: आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय हालचालींना वेग आला असतानाच भाजपाने बिनविरोध विजयांची ‘स्ट्रॅटेजिक’ मालिका सुरू केल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. पॅनल क्रमांक 27 आणि 26 मधील दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने केवळ भाजपाची ताकदच अधोरेखित झाली नसून, विरोधकांच्या माघारीमागील राजकीय गणितांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..माेठी बातामी! उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; वारसाहक्काने मिळालेली जमीन ‘स्वतंत्र मालमत्ता’, मुलांना दणका...पॅनल 27 ड मधून शिंदे सेनेतून भाजपात प्रवेश केलेले महेश पाटील हे बिनविरोध निवडून आले आहेत. विशेष म्हणजे या पॅनलमध्ये सुरुवातीपासूनच महेश पाटील आणि मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष मनोज घरत यांच्यात तगडी लढत होणार, असे स्पष्ट संकेत होते. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणूक होण्याआधीच चित्र पूर्णपणे बदलले..महेश पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वीच शिंदे सेनेतून भाजपात प्रवेश करत आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने मोठी खेळी केली होती. प्रवेशावेळी त्यांनी दोन पॅनलसाठी तब्बल आठ तिकिटांची मागणी केली होती आणि ती भाजपाने पूर्ण केल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार पॅनल 27 मध्ये भाजपाचे मंदा पाटील, महेश पाटील, अभिजित थरवळ आणि सायली विचारे हे उमेदवार रिंगणात उतरले होते. यापैकी मंदा पाटील यांची कालच बिनविरोध निवड झाली होती. त्यांच्या विरोधात असलेल्या मनसेच्या सुवर्णा पाटील यांनी माघार घेतली होती. आता महेश पाटील यांच्या बिनविरोध निवडीमुळे या पॅनलमधील दुसरा विजय भाजपाच्या पारड्यात गेला आहे..या पॅनलमध्ये मनसेकडून मनोज घरत हे एकमेव विरोधी उमेदवार होते. मनोज घरत हे केवळ उमेदवार नव्हते, तर ते मनसेचे डोंबिवली शहराध्यक्ष असून मनसे नेते राजू पाटील यांचे अत्यंत विश्वासू आणि जवळचे मानले जातात. राजू पाटील यांचे तसेच विनोद पाटील यांचे घरत यांच्याशी सलोख्याचे संबंध असल्याचेही राजकीय वर्तुळात ओळखले जाते. डोंबिवलीमध्ये मनसेला गळती लागल्यानंतर स्वतः मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कल्याण-डोंबिवलीतील संघटनात्मक फेररचना करत घरत यांच्याकडे पुन्हा शहराध्यक्षपदाची धुरा सोपवली होती..घरत यांच्या नेतृत्वाखाली मनसेच्या विद्यार्थी सेनेला नवसंजीवनी मिळाली होती. पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्येही नवचैतन्य निर्माण झाले होते. त्यामुळे पॅनल 27 मध्ये महेश पाटील विरुद्ध मनोज घरत अशी सरळ, पण चुरशीची लढत पाहायला मिळेल, असे वातावरण होते. मात्र, ऐनवेळी मनोज घरत यांनी माघार घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांचा भडका उडाला आहे. घरत यांनी माघार का घेतली? त्यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून दबाव होता का? की ही माघार ‘आतल्या गोटातील’ राजकीय समझोत्याचा भाग होती? असे अनेक प्रश्न आता प्रभागात आणि शहराच्या राजकारणात खुलेपणाने चर्चिले जात आहेत..दरम्यान, भाजपाने दुसऱ्या आघाडीवरही असाच धक्का विरोधकांना दिला आहे. पॅनल क्रमांक 26 मधून भाजपाचे मुकुंद पेडणेकर यांची देखील बिनविरोध निवड झाली आहे. त्यांच्या विरोधात ठाकरे गटाचे राहुल भगत रिंगणात होते. मात्र, त्यांनी माघार घेतल्याने पेडणेकर यांचा मार्ग मोकळा झाला. सलग दोन पॅनलमध्ये विरोधकांच्या माघारीमुळे भाजपाने केवळ निवडणूक जिंकली नाही, तर ‘राजकीय दबाव, समन्वय आणि स्ट्रॅटेजी’ या तिन्ही आघाड्यांवर आपली पकड मजबूत केल्याचा संदेश दिला आहे. दुसरीकडे, मनसे आणि ठाकरे गटातील माघारींमुळे त्यांच्या संघटनात्मक ताकदीवर आणि आगामी महापालिका निवडणुकीतील भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत..Army Success Story: शेतीतून थेट सीमेपर्यंतचा प्रवास; शेतकऱ्याच्या मुलानं गाठलं भारतीय लष्करातील 'लेफ्टनंटपद' .Army success storyडोंबिवलीतील हे बिनविरोध विजय केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, येणाऱ्या पालिका निवडणुकीपूर्वीचे राजकीय संकेत मानले जात आहेत. पुढील काही तासात आणखी कुठल्या पॅनलमध्ये अशीच ‘अचानक’ माघार दिसते का, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.