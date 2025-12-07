Vasai Virar Municipal: 'वसई-विरार महानगरपालिका निवडणुकीसाठी भाजप सेनेत प्राथमिक चर्चा'; राष्ट्रवादीची मात्र दांडी..

विरार : महानगरपालिकेच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होणार असल्याने साऱ्याच पक्षांनी त्या दृष्टीने तयारीला सुरुवात केली आहे. वसई विरार महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी महायुतीतील शिंदे सेने आणि भाजप मध्ये काळ विरार पूर्व येथे सुदेश चौधरी ह्यांच्या कार्यालयात आगामी वसई-विरार महानगर पालिका निवडणूकांच्या दृष्टीने प्राथमिक चर्चा करण्यात आली असली तरी या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षानी दांडी मारल्याने युती मध्ये काही बिनसल्याची चर्चा व्यक्त करण्यात येत आहे. .Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.आजच्या घडीला वसई तालुक्यातील अडीच मतदार संघावर युतीचे वर्चस्व राहिले आहे. यात वसई आणि नालासोपारा ह्या पूर्ण दोन मतदार संघात भाजपचे आमदार निवडून आले आहेत. तर वसई तालुक्यात अर्धा मतदार संघ असलेल्या बोईसर मध्ये शिवसेनेचा आमदार निवडून आला आहे. त्या दृष्टितीने महानगर पालिका स्थापनेपासून पालिकेवर असलेले बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी महायुतीने कंबर कसली आहे. .शिवसेना-भाजपा युतीने एकत्रित निवडणूक लढविण्याबाबत काल सकारात्मक चर्चा शिवसेनेचे माजी आमदार आणि संपर्क नेते रवींद्र फाटक व भाजप वसई-विरार प्रभारी तथा आमदार राजन नाईक यांच्यांशी संपन्न झाली. परंतु या बटकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठ फिरविल्याने त्याचीच चर्चा वसई विरार मध्ये ऐकायला मिळत होती. काल युती संधार्बत प्राथमिक चर्चा झाली असली तरी वसई विरार मध्ये भाजपचं मोठा भाऊ असणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. .मिळालेल्या माहिती नुसार शिंदे सेने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला २५ ते ३० जागा भाजप सोडणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या युतीची पुढची बोलणी कशी होतात यावर युती टिकणार कि सेने आणि राष्ट्रवादी वेगळे लढणार हे येत्या काळात सामोरं येणार आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम मुळीक यांच्याशी याबैठकीबाबत चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले कि पूर्व नियोजित कार्यक्रमा मुले मी बैठकीला उपस्थित राहू शकलो नाही ..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .\rकाल झालेल्या बैठकीला सेनेचे आमदार विलास तरे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रज्ञा पाटील,माजी अध्यक्ष महेश पाटील , सेनेचे जिल्हा प्रमुख निलेश तेंडोलकर, वसंत चव्हाण, तालुका प्रमुख सुदेश चौधरी व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.