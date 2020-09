मुंबईत रक्ताचा पुन्हा तुटवडा! कोरोना काळामुळे दात्यांची माघार; रुग्णालयांसमोर संकट

मुंबई : प्रमुख रूग्णालयांत ओपीडीसह शस्त्रक्रिया पुन्हा सुरू झाल्याने मुंबईत रक्ताची मागणी वाढली आहे. परंतु कोरोनामुळे रक्तदान शिबिरे कमी प्रमाणात होत असल्याने पुन्हा रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संकटामुळे रूग्णालये विवंचनेत आहेत. मुंबईत याआधीही रक्ताचा तुटवडा निर्णाण झाली होता. मात्र आरोग्ययंत्रणेसह विविध सामाजिक संस्थांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळे काही काळ दिलासा मिळाला होता. आता गरज वाढल्याने हे संकट पुन्हा निर्माण झाले आहे. 'सर्वसामान्यांच्या रेल्वे प्रवासाचा विचार करा'; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना महापालिकेच्या प्रमुख रूग्णालयांपैकी शीव येथील लोकमान्य टिळक रूग्णालयात रक्ताचा सर्वाधिक तुटवडा आहे. या रूग्णालयात दररोज 280, तर बोरिवली येथील थॅलेसेमिया केंद्रामध्येही 100 रूग्णांना रक्त द्यावे लागते. मात्र तिथेही पुरेसे रक्त नाही.

कोरोनाच्या सुरूवातीच्या काळात देखील मुंबईत तुटवटा निर्माण झाला होता. मात्र केवळ महत्वाच्या शस्त्रक्रीया सुरू होत्या. तसेच रक्त उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने सामाजिक संस्था आणि रक्तपेढ्यांना आवाहन केले होते. त्याला अनेकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांमध्ये 4 लाख 50 हजारांपेक्षा अधिक युनिट रक्त संकलन झाले होते.

अनलॉक 4 नंतर ब-याच रूग्णालयांतील ओपीडी सुरू झाल्या आहेत. त्याचबरोबर सर्वच प्रमुख रूग्णालयांतील मोठ्या शस्त्रक्रीया सुरू झाल्याने रक्ताची मागणी वाढली आहे. त्यामुळे उपलब्ध रक्तसाठा कमी पडत आहे. राज्याच्या संकाटात आणखी भर! कोरोनानंतर ‘कांगो फिवर? उपचार, निदानाअभावी 30 टक्क्यांपर्यत मृत्यूची शक्यता दात्यांना आवाहन

राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहसंचालक डॉ. अरूण थोरात यांनी रक्ताचा तुटवडा असल्याचे मान्य केले आहे. तो भरून काढण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. आता छोट्या रक्तपेढ्यांनी रक्तदान शिबिरे आयोजित करावीत, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. शिबिरेही बंद

कोरोनाची दहशत अजून कायम असल्याने रक्तदानासाठी कमी प्रतिसाद मिळाते. शिवाय अनेक छोट्या रक्तपेढ्यांची रक्तदान शिबिरे देखील सध्या बंद आहेत. त्यामुळे रक्ताचा तुटवडा निर्णाण झाल्याचे दिसते. रक्ताची उपलब्धता (युनिट)

रक्तपेढी - ए+ बी+ एबी+ ओ+ एकूण

सायन - 1 0 2 3 6 ऩायर - 5 27 7 20 59 राजावाडी - 5 3 5 3 13 के बी भाभा - 3 0 2 5 10 कूपर - 6 2 0 7 15 जीटी - 4 2 1 2 9 रेड क्रॉस - 13 0 0 0 13 कामा - 9 0 0 4 13 शताब्दी - 4 5 6 12 27 केईएम - 30 7 12 8 57 जेजे - 31 15 8 5 59 मार्चमध्ये सर्वाधिक संकलन

मार्च ते ऑगस्ट दरम्यान राज्यातून तब्बल 4 लाख 77 हजार 613 युनिट रक्त संकलन झाले आहे. मार्चमध्ये सर्वाधिक 1 लाख 10 हजार 437 युनिट रक्त संकलन झाले. त्याखालोखाल जूनमध्ये 99 हजार 658 आणि मे महिन्यामध्ये 91 हजार 137 युनिट रक्त संकलन झाले होते. कोरोनादरम्यान झालेले रक्त संकलन (युनिट)

मार्च - 1,10,437

एप्रिल - 53,630

मे -91,137

जून - 99,658

जुलै - 60,750

ऑगस्ट - 62,001

एकूण -4,77,613

