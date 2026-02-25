मुंबई : पावसाळा तोंडावर येत असताना महापालिका प्रशासनाने झाडांच्या फांद्या छाटणीसाठी कंबर कसली आहे. आपल्या परिसरातील धोकादायक झाडांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या तब्बल सात हजार ९७८ खासगी व शासकीय आस्थापनांना पालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. यामध्ये विशेषतः बोरिवली (आर सेंट्रल) आणि अंधेरी पश्चिम (के साऊथ) या विभागांत सर्वाधिक कारवाई करण्यात आली आहे..मुंबईतील रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या एकूण १ लाख ९० हजार २९६ झाडांपैकी ९२ हजार २७७ झाडांना फांद्या छाटणीची गरज असल्याचे सर्वेक्षणात समोर आले आहे. आतापर्यंत २६ हजार ६७२ झाडांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित ३३ हजार ४८ झाडांची छाटणी ३१ मे पूर्वी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान उद्यान विभागासमोर आहे..प्रशासकीय अहवालानुसार, सध्या मुंबईत १७ झाडे अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहेत. संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी या झाडांबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाणार आहे. पावसाळ्यापूर्वी केवळ नालेसफाईच नव्हे, तर झाडांच्या छाटणीवरही पालिकेने विशेष भर दिला असून ५९ हजार ७२० झाडांची प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहिती पालिकेने दिली..गृहनिर्माण संस्था, शासकीय कार्यालये आणि खासगी मालकांनी त्यांच्या परिसरातील धोकादायक झाडांची छाटणी करण्यासाठी संबंधित विभाग कार्यालयातील उद्यान अधिकाऱ्यांशी तातडीने संपर्क साधावा.- जितेंद्र परदेशी, उद्यान अधीक्षक..विभाग नोटिसांची संख्याआर सेंट्रल (बोरिवली) २,३१७के साऊथ (अंधेरी पश्चिम) १,४९५एम वार्ड (भांडुप) ६६९आर साऊथ (कांदिवली) ४६०आर नॉर्थ (दहिसर) ४३८.