BMC भ्रष्ट्राचाराचा मोठा अड्डा; शिवसेनेच्या अनेक भ्रष्ट नेत्यांची चौकशी करा

मुंबई - शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घरी आणि कार्यालयात आज ईडीने छापा पाडला. त्यानंतर त्यांच्या पुत्राला विहंग सरनाईकला ईडी कार्यालयात नेण्यात आले. याप्रकरणी महाविकास आघाडी आणि भाजपनेत्यांमध्ये राजकीय टीका टिप्पणी सुरू झाली आहे. परंतु कॉंग्रेस नेते संजय निरूपम यांनी शिवसेनेवर सडकून टीका करीत मुंबई महानगरपालिका भ्रष्ट्राचाराचा अड्डा असल्याचे म्हटले आहे.

आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावर ईडी कारवाईचे राजकीय वर्तुळात पडसाद उमटत आहेत. शिवसेनेकडून याला तीव्र भाषेत उत्तर दिले जात आहे. तर त्यांच्याच जोडीला राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसचे नेतेही याप्रकरणी भाजपवर निशाणा साधत आहेत. परंतु कॉंग्रेसनेते संजय निरुपम यांनी शिवसेनेवर गंभीर आरोप लावले आहेत.

संजय निरुपम यांनी ट्विट केले आहे त्यात ते ्म्हणतात की, ईडी किंवा कोणतीही चौकशी संस्था राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाई करीत असेल तर त्याचा विरोध झालाच पाहिजे. परंतु हे ही एक मोठे सत्य आहे की, शिवसेनेच्या नेत्यांनी गेल्या दशकभरापासून मोठे भ्रष्ट्राचार केले, अवैध संपत्ती गोळा केली, तर त्याची कोणीतरी चौकशी करायलाच हवी. प्रताप सरनाईकांनी काय काय घोटाळे केले हे चौकशीनंतर कळेलच परंतु त्यांच्यासारखे असे अनेक शिवसेनेचे नेते आहेत. ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्ट्राचार केला आहे.या सर्वांची चौकशी झालीच पाहिजे. या चौकशीला राजकीय द्वेश किंवा प्रेरित कारवाई म्हणून टाळता कामा नये. बाळासाहेब ठाकरे नेहमीच कॉंग्रेसवर भ्रष्ट्राचाराचे आरोप लावत असत परंतु त्यांनी आपल्याच आजूबाजूच्या नेत्यांच्या भ्रष्ट्राचारावर अंकूश ठेवला नाही.

No #ED raid should be politically motivated but the fact is several Shiv Sena leaders have gathered enormous properties by corrupt means. Such cases must be investigated generally.I don’t know particularly about Thane MLA. Truth will only come out after investigation. pic.twitter.com/VFQMrd1zXY

— Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) November 24, 2020