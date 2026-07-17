मुंबई

Mumbai News: मुंबईकरांचा रस्ता प्रवास जीवघेणा, महिनाभरात रस्त्यांवर 3 हजारांपेक्षा जास्त खड्डे; महापालिकेचे दावे फोल

Mumbai Road Potholes: मुंबईत महिनाभरात रस्त्यांवर 3 हजारांपेक्षा जास्त खड्ड्यांची नोंद झाली आहे. यामुळे महापालिकेचे 'खड्डेमुक्त मुंबई'चे दावे फोल ठरल्याचे दिसून येत आहे.
Mumbai Road Potholes

Mumbai Road Potholes

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पावसाळा सुरू होऊन महिनाभरही झालेला नाही, तोच मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. १० जूनपासून आतापर्यंत रस्त्यांवर तब्बल तीन हजार १५ खड्ड्यांची नोंद झाली असून, मुंबईकरांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासनाचे 'खड्डेमुक्त मुंबई'चे दावे किती फोल आहेत, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.

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