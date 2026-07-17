Mumbai News: मुंबईकरांचा रस्ता प्रवास जीवघेणा, महिनाभरात रस्त्यांवर 3 हजारांपेक्षा जास्त खड्डे; महापालिकेचे दावे फोल

मुंबई : पावसाळा सुरू होऊन महिनाभरही झालेला नाही, तोच मुंबईतील रस्त्यांची दुरवस्था पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. १० जूनपासून आतापर्यंत रस्त्यांवर तब्बल तीन हजार १५ खड्ड्यांची नोंद झाली असून, मुंबईकरांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. प्रशासनाचे 'खड्डेमुक्त मुंबई'चे दावे किती फोल आहेत, हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे..प्रशासनाने दोन हजार ९०२ खड्डे बुजवल्याचा दावा केला असला, तरी या कामाच्या दर्जावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खड्डे बुजवूनही ते पुन्हा उखडल्यामुळे तीन ठिकाणी तक्रारदारांना ती तक्रार 'री-ओपन' करावी लागली आहे. म्हणजेच, केवळ थातूरमातूर काम करून मलमपट्टी केली जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे..Mumbai Local: मुंबईकरांच्या लाईफलाईनमध्ये पुन्हा राडा! प्रवाशांमध्ये जोरदार हाणामारी, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत...; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल .तसेच, १८५ नागरिकांनी दिलेल्या रेटिंगनुसार समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नाही. अनेक भागांत संथगतीने काम सुरू असल्याने अजूनही ११३ खडे मृत्यूचे सापळे बनून रस्त्यावर उघडे पडले आहेत. या आकडेवारीतून प्रशासकीय यंत्रणेतील आणखी एक गंभीर त्रुटी समोर आली आहे. २३३ खड्ड्यांच्या तक्रारी या इतर यंत्रणांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे सांगत पालिकेने हात झटकले आहेत..एका दिवसात ५७ खड्डयांची भरगुरुवारी (ता. १६) एका दिवसात ५७ नवीन खड्यांची भर पडली असून, पाऊस असाच शुरू राहिल्यास मुंबईकरांचा हा रस्ता प्रवास अधिकच खडतर आणि जीवघेणा ठरण्याची शक्यता आहे..Aggregator Policy: ओला, उबरसाठी नियमांची चौकट, महाराष्ट्राचे नवे अॅग्रीगेटर धोरण लागू; परिवहनमंत्र्यांची माहिती .आकडेवारी अशीएकूण नोंद ३,०१५चालू महिन्यातील खड्डे १,९६३आजचे खड्डे ५७अजूनही प्रलंबित ११३पुन्हा उघडलेले खड्डे ७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.