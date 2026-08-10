मुंबई : महापालिकेचा कारभार अधिक गतिमान, आधुनिक आणि पूर्णपणे कागदमुक्त (पेपरलेस) करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. पालिकेचा कारभार हायटेक करण्याच्या योजनेअंतर्गत महापालिकेतील सर्व २३७ नगरसेवकांना उच्च दर्जाचे 'अॅपल आयपॅड' (टॅब) देणार आहे. येत्या महिनाभरात या टॅबचे वाटप पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली..सध्याच्या पद्धतीनुसार पालिका सभागृह, स्थायी समिती, शिक्षण समिती व सुधार समितीच्या बैठकीतील अवाढव्य प्रस्ताव, अहवाल आणि विषयपत्रिका कागदी स्वरूपात नगरसेवकांच्या घरापर्यंत पोहोचवाव्या लागतात. यासाठी प्रशासनाला मोठे मनुष्यबळ आणि वेळ खर्च करावा लागतो..Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! अखेर सायन आणि विद्याविहार उड्डाणपूल खुले होणार, उद्घाटनाचा मुहूर्तही ठरला.एका क्लिकवर माहिती मिळणारमहापालिकेत २२७ निर्वाचित आणि १० नामनिर्देशित असे एकूण २३७ सदस्य आहेत. टॅब खरेदीची प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. यामुळे नगरसेवकांना विकासकामांचे प्रस्ताव, प्रशासकीय अहवाल आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदी एका क्लिकवर अभ्यासता येतील. कागदाचा अपव्यय टळल्यामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासोबतच प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि गती येईल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..Mumbai: मुंबईतील पदपथांवरील अतिक्रमणे १५ दिवसांत हटवणार, निष्काळजी अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार; महापालिकेची नवी उपाययोजना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.