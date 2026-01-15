BMC Election 2026 Voting : 'सत्तेचा गैरवापर किती करायचा.., आम्ही बांगड्या भरल्या आहेत का?’ बाळा नांदगावकर-राज ठाकरे का संतापले?

Raj Thackeray Angry Statement : महापालिका निवडणूक २०२६ च्या मतदानादरम्यान विविध मुद्द्यांवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी (Bala Nandgaonkar Alleges EVM and VVPAT) तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मतदान प्रक्रियेत होत असलेल्या कथित गैरप्रकारांवर त्यांनी सरकार आणि प्रशासनावर जोरदार टीका केलीये..“केवळ मराठीच नव्हे तर इतर भाषिक नागरिकही मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडले आहेत. मुंबई सुरक्षित ठेवायची असेल तर ठाकरेंशिवाय पर्याय नाही, या भावनेतून मतदान सुरू आहे. हे पाहून मला आनंद होत आहे,” असे बाळा नांदगावकर म्हणाले..Mumbai Municipal Election : 'मतदान केंद्रावर EVM मशिन्स पडताहेत बंद, तर काही मशिन्सला बसतोय करंट'; मनसे नेते अविनाश जाधव यांचा गंभीर आरोप.दरम्यान, मतदानानंतर बोटावर लावलेली शाई पुसली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना नांदगावकर म्हणाले, “मतदान प्रक्रियेवरील लोकांचा विश्वास दुर्दैवाने उडत चालला आहे. सरकार आपल्या फायद्यासाठी वेगवेगळ्या क्लुप्त्या वापरत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला..यंत्रणांबाबतही त्यांनी शंका उपस्थित केल्या. “व्हीव्हीपॅट मशीन काढून हे नवीन ‘पाडू मशीन’ का आणण्यात आलं, हे मला कळत नाही. आम्ही व्हीव्हीपॅट लावण्याची मागणी करत आहोत. मग कालच हे मशीन आणण्याची गरज काय होती? लांडी-लबाडी करून मतदान आपल्या बाजूने कसं होईल यासाठी हे सगळे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळेच लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे,” असे ते म्हणाले. तसेच, “ठाकरे बंधूच ही महानगरपालिका ताब्यात घेतील, याची मला पूर्ण खात्री आहे,” असा दावाही त्यांनी केला..Navi Mumbai Election : धक्कादायक! मंत्र्यांचेच नाव मतदार यादीत नाही; नवी मुंबईत मतदानावेळी मोठा गोंधळ, मंत्री केंद्रावर फिरतच राहिले!.दुबार मतदारांना रोखण्यासाठी ‘भगवा गार्ड’ तयार करण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना नांदगावकर म्हणाले, “प्रशासनाने कितीही विरोध केला तरी आम्ही आमचं काम करणारच. आम्ही चुकीच्या गोष्टी सहन करणार नाही. अधिकारी आणि यंत्रणा हाताशी धरून गैरप्रकार केले जात असतील तर आम्ही काय बांगड्या भरल्या आहेत का?” असा आक्रमक सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पुढे ते म्हणाले, “आमची फौज तयार आहे. दुबार मतदार आले तर त्यांना रोखण्यासाठी आम्ही मागे-पुढे पाहणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली..दरम्यान, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. “सत्तेचा गैरवापर किती करायचा यालाही मर्यादा असली पाहिजे. आम्ही आमच्या परीने जे काही शक्य आहे ते करत आहोत. अशा प्रकारच्या निवडणुका ही चांगल्या लोकशाहीची लक्षणे नाहीत. अशा फ्रॉड निवडणुकांतून सत्तेवर येणं म्हणजे निवडणूक नाही,” अशी घणाघाती टीका राज ठाकरे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.