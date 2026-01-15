मुंबई

BMC Election 2026 Voting : 'सत्तेचा गैरवापर किती करायचा.., आम्ही बांगड्या भरल्या आहेत का?’ बाळा नांदगावकर-राज ठाकरे का संतापले?

BMC Election 2026 Voting Controversy Explained : मुंबई महापालिका निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएम, दुबार मतदार आणि मतदान प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करत बाळा नांदगावकर व राज ठाकरे यांनी सरकारवर तीव्र टीका केली.
बाळकृष्ण मधाळे
Raj Thackeray Angry Statement : महापालिका निवडणूक २०२६ च्या मतदानादरम्यान विविध मुद्द्यांवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी (Bala Nandgaonkar Alleges EVM and VVPAT) तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मतदान प्रक्रियेत होत असलेल्या कथित गैरप्रकारांवर त्यांनी सरकार आणि प्रशासनावर जोरदार टीका केलीये.

