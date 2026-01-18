BMC Election: मुंबईत सर्व दलित पक्षांना ‘भोपळा’! मतपेढी असूनही सुमार कामगिरी; राखीव प्रभागातही पाटी कोरी

मुंबई

BMC Election Result 2026: मुंबई महापालिका निवडणुकीत २२७पैकी ९५ प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. मात्र तरीही एकाही राजकीय पक्षाला या प्रभागांत उमेदवार निवडून आणता न आल्याचे दिसून आले.
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकीत मुंबई व उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वतःची मतपेढी असलेल्या दलित आणि आंबेडकरवादी राजकीय पक्षांना कोणतीही प्रभावी कामगिरी करता आली नाही. २२७पैकी ९५ प्रभाग अनुसूचित जातीसाठी राखीव होते. त्यात महिलांसाठी आठ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. तरीही दलित आणि आंबेडकरी विचार घेऊन कार्यरत असलेल्या एकाही राजकीय पक्षाला या राखीव प्रभागांत उमेदवार निवडून आणता आला नाही.

