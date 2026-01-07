BMC Election: राहुल नार्वेकरांचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव? आठ उमेदवारांची न्यायालयात धाव; तातडीच्या सुनावणीस नकार

मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष तथा भाजप आमदार राहुल नार्वेकर यांचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव होता. त्यांच्या सांगण्यावरूनच निवडणूक अधिकाऱ्याने मुंबई महापालिका निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले नाहीत, असा आरोप करणारी याचिका आठ जणांनी उच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. ६) करण्यात आली आहे..मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली; परंतु न्यायालयाने त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि योग्य वेळी सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते बबन महाडिक यांच्यासह नीरज राठोड, वैशाली गावडे, मेहबूब हुसेन मद्दनवार, परिचय भोईर, मनोज मोरे, रबसाना अहमद शफिक शेख, मार्गरेट जी कोस्टा या आठ उमेदवारांनी ॲड. आशीष गायकवाड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली..Mumbai News: ‘अभाविप’कडून‘फ्युचर रेडी मुंबई’चा प्रस्ताव, मेट्रोच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या प्रवासाची मागणी.प्रभाग क्रमांक २२४ ते २२७ साठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अनामत रकमेसह अर्ज सादर केल्यावरही आमदार राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यावर दबाव आणून ते अर्ज स्वीकारू दिले नाहीत, असा आरोप याचिकेत केला आहे. उमेदवारांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानंतर आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. महापालिकेच्या निवडणुका १५ जानेवारीला होणार आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश देण्याची मागणी या आठ इच्छुक उमेदवारांनी केली आहे..कुटुंबीयांसाठी अधिकारांचा गैरवापरराहुल नार्वेकर यांच्या कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक २२५, २२६ आणि २२७ मधून अनुक्रमे वहिनी हर्षिता नार्वेकर, भाऊ मकरंद नार्वेकर आणि बहीण गौरी नार्वेकर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यामुळेच नार्वेकर यांनी राजकीय सत्तेचा आणि विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा गैरवापर करून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आणि उमेदवारांना (याचिकाकर्त्यांना) निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बाहेर काढण्यासाठी पोलिस यंत्रणेवर दबाव आणल्याचा आरोपही याचिकेत केला. .Mumbai: वांद्रे टर्मिनसमध्ये मोठे अपडेट! तीन नवीन ट्रॅक बांधणार, लोकल ट्रेनची संख्या अन्...; नवे बदल कोणते? .नार्वेकर हे घटनात्मक पदावर असताना, विविध पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज भरताना ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपस्थित का होते, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.