मुंबई

BMC Election: राहुल नार्वेकरांचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव? आठ उमेदवारांची न्यायालयात धाव; तातडीच्या सुनावणीस नकार

Rahul Narvekar News: भाजप आमदार राहुल नार्वेकरांविरोधात उमेदवारांकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Rahul Narvekar

Rahul Narvekar

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष तथा भाजप आमदार राहुल नार्वेकर यांचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव होता. त्यांच्या सांगण्यावरूनच निवडणूक अधिकाऱ्याने मुंबई महापालिका निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले नाहीत, असा आरोप करणारी याचिका आठ जणांनी उच्च न्यायालयात मंगळवारी (ता. ६) करण्यात आली आहे.

