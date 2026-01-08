मुंबई

BMC Election: किशोरी पेडणेकर ते नील सोमय्या... बीएमसी निवडणुकीत उमेदवारांच्या संपत्तीत मोठी वाढ, शपथपत्रांतून धक्कादायक आकडे उघड

BMC Election Candidates Assets: उमेदवारांनी शपथपत्रे दाखल केली आहेत. किशोरी पेडणेकर आणि नील सोमय्या यांसारख्या प्रमुख व्यक्तींच्या मालमत्तेत २०१७ च्या तुलनेत अनेक पटींनी वाढ झाली आहे.
BMC Election Candidates Assets

BMC Election Candidates Assets

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

१५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या आगामी बीएमसी निवडणुकीसाठी निवडणूक हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने अपलोड केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून उमेदवारांच्या संपत्तीचा खुलासा झाला आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकरांपासून ते भाजपच्या नील सोमय्यापर्यंत, प्रमुख व्यक्तींच्या मालमत्तेत विक्रमी वाढ झाली आहे.

Loading content, please wait...
BMC
Mumbai BMC Elections
Mumbai Municipal Corporation Election
Kishori Pedanekar
bmc election
Brihanmumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com