BMC Election: किशोरी पेडणेकर ते नील सोमय्या... बीएमसी निवडणुकीत उमेदवारांच्या संपत्तीत मोठी वाढ, शपथपत्रांतून धक्कादायक आकडे उघड

१५ जानेवारी रोजी होणाऱ्या आगामी बीएमसी निवडणुकीसाठी निवडणूक हालचाली तीव्र झाल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने अपलोड केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून उमेदवारांच्या संपत्तीचा खुलासा झाला आहे. माजी महापौर किशोरी पेडणेकरांपासून ते भाजपच्या नील सोमय्यापर्यंत, प्रमुख व्यक्तींच्या मालमत्तेत विक्रमी वाढ झाली आहे..किशोरी पेडणेकरमध्य मुंबईतील लोअर परळ (वॉर्ड १९९) येथील शिवसेनेच्या (यूबीटी) उमेदवार आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्या मालमत्तेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, त्यांची एकूण मालमत्ता आता ५.२६ कोटी रुपये आहे, जी २०१७ मध्ये घोषित केलेल्या १.६१ कोटी रुपयांपेक्षा २२६ टक्के जास्त आहे. पेडणेकर यांनी २०१९ ते २०२२ पर्यंत मुंबईचे महापौर म्हणून काम पाहिले. त्यांच्या सध्याच्या मालमत्तेत ४.६९ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि ५७ लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता समाविष्ट आहे..VVMC Election: हॉटेल बिल, ऑटो भाडे, बस तिकीटे अन्...; मतदान करा आणि मोठी सूट मिळवा, 'या' पालिकेची मतदारांसाठी खास ऑफर.समाधान सरवणकरमाजी आमदार सदा सरवणकर यांचे पुत्र आणि शिवसेना (शिंदे गटाचे) उमेदवार समाधान सरवणकर यांच्या मालमत्तेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१७ मध्ये त्यांची मालमत्ता ९.४३ कोटी रुपये होती, ती आता ४६.५९ कोटी रुपये झाली आहे. म्हणजेच जवळपास ३९४ टक्के वाढ झाली आहे. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, सरवणकर हे एक व्यापारी आहेत आणि त्यांच्याकडे ४०.५९ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे..नील सोमय्याभाजप नेते किरीट सोमय्या यांचे पुत्र नील सोमय्या यांच्या संपत्तीतही आश्चर्यकारक वाढ झाली आहे. ३५ वर्षीय सोमय्या यांनी एकूण मालमत्ता ₹९.८९ कोटी घोषित केली आहे. जी २०१७ मध्ये ₹१.९९ कोटी होती त्या तुलनेत ४०० टक्के वाढ आहे. त्यांच्या मालमत्तेत ₹५.७२ कोटी किमतीची जंगम मालमत्ता आणि ₹४.१६ कोटी किमतीची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे..यामिनी जाधवमाझगाव (प्रभाग २०९) मधील शिवसेनेच्या उमेदवार आणि यशवंत जाधव यांच्या पत्नी यामिनी जाधव यांनी एकूण १४.५७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे. यामध्ये ११.२८ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि ३.२८ कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता समाविष्ट आहे. यापूर्वी, २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी १०.१० कोटी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली होती..Municipal Elections: महापालिका निवडणुकीत Gen Z ची एन्ट्री! नव्या विचारांची लाट येणार; मतदारांचा कल बदलणार का?.गीता गवळीभायखळा-अग्रीपारा (प्रभाग २१२) येथून निवडणूक लढवणाऱ्या गँगस्टरमधून राजकारणी बनलेल्या अरुण गवळी यांची मुलगी गीता गवळी यांनी ₹७.२६ कोटी (अंदाजे $१.७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) किमतीची मालमत्ता घोषित केली आहे. यामध्ये ₹४.७० कोटी (अंदाजे $१.७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) किमतीची स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांची मालमत्ता फक्त ₹३.३८ कोटी (अंदाजे $१.७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) होती..यावेळी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) त्यांच्या २२७ वॉर्डांसाठी तीव्र स्पर्धेला सामोरे जाणार आहे. आकडेवारीनुसार, या जागांवर अंदाजे १,७०० उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकता धोरणांतर्गत या शपथपत्रांच्या सार्वजनिक प्रकटीकरणामुळे मतदारांना त्यांच्या प्रतिनिधींची आर्थिक स्थिती समजून घेण्याची संधी मिळाली आहे. १५ जानेवारीच्या निवडणुकीत, जनता आता कोणत्या उमेदवारांवर विश्वास ठेवायचा हे ठरवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.