Mumbai BMC Election: 'शिवसेना भवन'ची धुरा मनसेच्या खांद्यावर, तर शिवाजी पार्क राखण्याचे उद्धव ठाकरेंपुढे आव्हान

मुंबई : मुंबईसह राज्यातील राजकीय घडामोडींचे केंद्रबिंदू असलेले शिवसेना भवन प्रभाग क्रमांक १९२मध्ये येतो. शिवसेना ठाकरे गट-मनसे युतीत हा प्रभाग मनसेच्या वाट्याला गेला, तर मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेले शिवाजी पार्कचा प्रभाग क्रमांक १९१ हा ठाकरे गटाकडे गेला आहे. त्यामुळे शिवसेना भवनाची शान अबाधित राखण्याची धुरा मनसेच्या खांद्यावर, तर शिवाजी पार्क राखण्याचे आव्हान ठाकरे गटाकडे असणार आहे. .मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी ठाकरे बंधूंची युती झाली आहे. ठाकरेंसाठी शिवसेना भवन आणि शिवाजी पार्क हे अत्यंत महत्त्वाचे. शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसेच्या युतीत शिवसेना भवन असलेला प्रभाग क्रमांक १९२ मनसेकडे, तर शिवाजी पार्क असलेला प्रभाग क्रमांक १९१ शिवसेना ठाकरे गटाकडे आला आहे. .मागील चार दशकांपासून प्रभाग क्रमांक १९२ हा शिवसेनेचा अभेद्य किल्ला राहिला आहे. मनसेच्या स्थापनेनंतर २०१२ मध्ये हा प्रभाग मनसेने जिंकला होता. हा अपवाद वगळता या प्रभागात शिवसेना ठाकरे गटाचा शब्द अंतिम मानला जातो. ठाकरे बंधूंच्या युतीत यंदा हा प्रभाग मनसेकडे गेला असून, राज ठाकरेंचे विश्वासू यशवंत किल्लेदार हे या प्रभागातून लढत आहेत. दोन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते या प्रभागात एकत्र प्रचार करताना दिसत आहेत. नुकतीच रश्मी ठाकरे यांनी किल्लेदार यांच्या कार्यालयाला भेट देत कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. .ठाकरे-शिंदे गट आमनेसामने शिवसेना भवनाला लागून असलेला दुसरा प्रभाग म्हणजे शिवाजी पार्कचा प्रभाग क्रमांक १९१. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या या प्रभागात शिवसेना ठाकरे आणि शिंदे गट आमनेसामने आले आहेत. शिवसेना ठाकरेंकडून माजी महापौर विशाखा राऊत, तर रिदिंकडून माजी आमदार सदा सरवणकर यांची मुलगी प्रिया गुरव सरवणकर रिंगणात उतरल्या आहेत. .प्रभाग क्रमांक १९२ हा शिवसेनेचा पांरपरिक गड असून तो आम्हाला राखायचा आहे. विचार करूनच उमेदवारी दिलेली आहे. या ठिकाणी दोन्ही पक्ष एकत्र काम करीत आहोत. - संतोष गोलतकर, शिवसैनिक, ठाकरे गट .दोन्ही प्रभागांत विजय मिळवून खरी शिवसेना कुठली आहे, याचे उत्तर जनता देणार आहे. दादरमध्ये आवाज कुणाचा आहे, हे लवकरच स्पष्ट होईल. - प्रिया गुरव-सरवणकर, उमेदवार, शिवसेना.