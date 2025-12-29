मुंबई

BMC Election: निवडणुकीसाठी महापालिका सज्ज, ५० हजार कर्मचाऱ्यांचे महाप्रशिक्षण सुरू

Bmc Election Training Sessions: महापालिका निवडणुकीसाठी पालिका प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहे. मुंबईत सात विविध केंद्रांवर प्रशिक्षण सत्र सुरु केली आहेत.
​मुंबई : महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि त्रुटीमुक्त पार पाडण्यासाठी पालिका प्रशासन अ‍ॅक्शन मोडवर आले आहे. निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष कामकाजात सहभागी होणाऱ्या सुमारे ५० हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सोमवार (ता. २९)पासून मुंबईत सात विविध केंद्रांवर प्रशिक्षण सत्रांचा सुरुवात होत आहे.

