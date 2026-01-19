Mumbai News: मुंबई महापालिकेत 'नव्या' दमाची एन्ट्री! ७५ नगरसेवक पहिल्यांदाच सभागृहात

मुंबई : नुकत्याच पार पडलेल्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालांनंतर मुंबईच्या सत्तेचे चित्र स्पष्ट झाले असून, यंदा महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर 'नवे वारे' वाहणार असल्याचे दिसत आहे. २२७ जागांपैकी तब्बल ७५ नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आले असून, महापालिकेच्या सभागृहात या ७५ नवीन चेहऱ्यांची एन्ट्री होणार आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने बाजी मारली असून त्यांचे सर्वाधिक नवीन चेहरे विजयी झाले आहेत..निवडणूक आलेल्या २२७ पैकी ७५ (३३ टक्के) नगरसेवक हे पहिल्यांदाच महापालिकेत पाऊल ठेवणार आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक ३ नगरसेवकांपैकी १ नगरसेवक हा नवीन असणार आहे.निवडून आलेल्या नवीन सदस्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सर्वाधिक २८ नगरसेवक आहेत. पक्षाने यंदा जुन्या चेहऱ्यांसोबतच अनेक नवीन आणि तरुण उमेदवारांना संधी दिली होती, ज्याचा फायदा पक्षाला जागा वाढवण्यात झाला आहे. त्याखालोखाल शिवसेना शिंदे गटाचे १८ आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे १७ नवीन नगरसेवक पहिल्यांदाच मुंबईचा कारभार पाहणार आहेत..Mumbai Bihar Bhavan: महाराष्ट्रात बिहार भवनाचा मुद्दा पेटला! मनसेचा विरोध, तर शिंदे सेनेचा पाठिंबा.यंदाच्या निवडणुकीत मतदारांनी अनेक प्रस्थापित नगरसेवकांना घरी बसवून नवीन चेहऱ्यांवर विश्वास दाखवला आहे. ७५ नवीन नगरसेवकांपैकी बहुतांश हे उच्चशिक्षित आणि तरुण वयोगटातील आहेत. यामुळे महापालिकेच्या कामकाजात आणि धोरणात्मक निर्णयात नवीन दृष्टिकोन पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे..शिवसेना आणि भाजपमधील फुटीनंतर पहिल्यांदाच झालेली ही निवडणूक 'नव्या' उमेदवारांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. विशेषतः शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटातील नवीन नगरसेवकांवर आता आपल्या पक्षाची पकड मजबूत करण्याची मोठी जबाबदारी असेल..Mumbai Bihar Bhavan: सुविधा, निवास अन्... दिल्ली नंतर मुंबईतही बिहारची ओळख; ३१४ कोटींचे बिहार भवन उभारणार.पहिल्यांदा निवडून आलेले नगरसेवक भारतीय जनता पक्ष - २८शिवसेना (शिंदे) - १८शिवसेना (ठाकरे)- १७महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना - ५काँग्रेस - ४एमआयएम - २राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) - १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.