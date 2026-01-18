मुंबई

BMC Result: मुंबई पालिकेत मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटले; काँग्रेसचे १४, तर एमआयएमचे सात नगरसेवक विजयी

BMC Muslim Corporators: मुंबई महापालिकेत एकूण २८ मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले आहेत. गत वर्षाच्या तुलनेत यंदा प्रतिनिधित्व तीनने घटले आहे.
BMC Muslim Corporators

BMC Muslim Corporators

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विनोद राऊत

मुंबई : महापालिका निवडणुकीत मुस्लिम महापौराच्या मुद्द्यावरून भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम म्हणजे या वेळी मुस्लिम समाजाचे पालिकेतील प्रतिनिधित्व तीनने घटले आहे. या वेळी मुंबई महापालिकेत एकूण २८ मुस्लिम नगरसेवक निवडून आले आहेत. गेल्या पालिकेत ३१ मुस्लिम नगरसेवक होते. काँग्रेसचे सर्वाधिक १४, तर त्यापाठाेपाठ ‘एमआयएम’चे सात नगरसेवक विजयी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Congress
Mumbai
BMC
Mumbai BMC Elections
muslim
bmc election
Corporation Election

Related Stories

No stories found.