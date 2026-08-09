मुंबई

Mumbai News: कर्तव्य बजावताना पालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू, डास प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत सर्वेक्षण करताना दुर्घटना

BMC Employee Death: डास प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत सर्वेक्षण करताना मोठी दुर्घटना घडली आहे. ज्यामध्ये एका पालिकेच्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे.
BMC

BMC

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : डेंगी डास प्रतिबंधक मोहिमेअंतर्गत कामावर असताना अचानक तोल जाऊन खाली पडल्याने महापालिकेच्या एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी दुपारी घडली. पांडुरंग तोडकर (वय ४७) असे कर्मचाऱ्याचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
BMC
bmc center
Marathi News Esakal
www.esakal.com