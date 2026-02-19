गोरेगाव मुलुंड जोडमार्गाच्या कामात दिरंगाई, कंत्राटदाराला ५० लाखांचा दंड; पावसाळ्याआधी काम पूर्ण करण्याचे आदेश

गोरेगाव-मुलुंड जोडमार्ग (जीएमएलआर) प्रकल्पांतर्गत दिंडोशी न्यायालय ते दादासाहेब फाळके चित्रनगरीदरम्यानच्या उड्डाणपुलाच्या कामात हलगर्जी आणि दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारावर मुंबई महापालिकेने कठोर कारवाई केली आहे. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजित बांगर यांनी संबंधित कंत्राटदारास ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याचे आदेश आज दिले. .अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी बुधवारी प्रत्यक्ष प्रकल्पस्थळाची पाहणी केली. या पाहणीत कामाचा वेग अपेक्षित वेळापत्रकापेक्षा अत्यंत संथ असल्याचे दिसले. नागरिकांना पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतील वाहतूक कोंडीतून मुक्त करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. उड्डाणपुलाचे काम ३१ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण करून तो वाहतुकीस खुला करण्याचे उद्दिष्ट पालिकेने ठेवले आहे. मात्र कंत्राटदाराने नियोजित वेळापत्रकाचे पालन न केल्याने ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली..राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका ३ वर्षांनी लक्षात आला, २३ मजली इमारत बांधेपर्यंत झोपलेलात का? हायकोर्टाचा नौदलाला सवाल.पावसाळ्यापूर्वी काम पूर्ण कराउड्डाणपुलाच्या पाहणीनंतर बांगर यांनी चित्रनगरी परिसरातील लॉन्चिंग शाफ्टच्या कामाचीही पाहणी केली. भूमिगत जुळ्या बोगद्यांच्या बांधकामासाठी दोन अत्याधुनिक टीबीएम वापरल्या जाणार आहेत. यासाठीचे खोदकाम पूर्ण झाले असून, १० मार्च २०२६ पर्यंत बोगदा खनन संयंत्र शाफ्टमध्ये उतरवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..या पाहणीदरम्यान उपआयुक्त (पायाभूत सुविधा) गिरीश निकम, कार्यकारी अभियंता (पूल) नरेश मेघराजानी आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. पावसाळ्यापूर्वी उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा आणि मनुष्यबळ वाढवण्याचे कडक निर्देशही कंत्राटदाराला देण्यात आले..२० स्पॅनचे काम पूर्णसद्यःस्थितीमध्ये १.२६ किलोमीटर लांबीच्या या उड्डाणपुलाचे आतापर्यंत ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुलाचे सर्व ३१ खांब यशस्वीरीत्या उभारण्यात आले आहेत. तर ३० पैकी २० स्पॅनचे काम पूर्ण झाले आहे. चित्रनगरी येथे पोहोच रस्ता तयार करण्यासाठी आडवे येणाऱ्या जलवाहिन्या तातडीने स्थलांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.