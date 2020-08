सर्वात मोठी बातमी - आता मुंबईतील सर्व दुकानं सातही दिवस सुरु राहणार, मद्यही पूर्वीप्रमाणे काउंटरवर मिळणार  

मुंबई - मिशन बिगिन अंतर्गत मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी समोर येतेय. एकीकडे मुंबईतील कोरोना रुग्णसंख्या कमी होतेय. मुंबईतील अनेक कोविड सेंटर्स बंद केले जातायत. अनेक भागात कोरोना दुपटीचा दर १०० दिवसांच्या पुढे गेलाय तर मुंबईचा कोरोना रुग्णदुपटीचा दर ७२ दिवसांच्या वर आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मुंबईतील सर्व दुकाने उघडायला महापालिकेने परवानगी दिली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे आता मुंबईत सगळ्या दुकानांना खुलं करण्यास सातही दिवस परवानगी असेल. या आधी सम विषम सूत्रानुसार दुकानं खुली करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. आता मात्र सरसकट सगळ्याच दुकानांसह दारूची विक्री करणाऱ्या दुकानांना काऊंटरवर विक्री करण्यास देखील परवानगी देण्यात आलेली आहे. पाच ऑगस्ट पासून सर्व दुकानं खुली करण्याची मुभा दिली गेलीये. BIG NEWS - विमान प्रवाशांचा केला सर्व्हे, उत्तरं ऐकून विमान कंपन्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली मिशिन बिगिन अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगर पालिकेने एक परिपत्रक जारी केलंय. यामध्ये सकाळी ९ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत मुंबईतील सर्व दुकानं खुली ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सोबतच आता मद्य विक्री देखील पूर्वीप्रमाणे काउंटरवर करता येणार आहे. मद्याचं दुकानांना देखील सकाळी ९ ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत आपली दुकानं सुरु ठेवता येणार आहे. येत्या ५ तारखेपासून मुंबईतील मॉल्स आणि शॉपिंग कॉप्लेक्स देखील सुरु होणार आहेत. दरम्यान मुंबईतील स्विमिंग पूल्स अद्याप खुले करण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही नाहीत. bmc gave permission to all shopkeepers to keep their shops open for all seven days

