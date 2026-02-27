मुंबई

BMC Health Campaign: डायबिटीस रुग्णांचे उपचार मोफत होणार, पालिकेची नवी मोहीम; कसा घ्याल लाभ?

BMC AI-based Screening Campaign: मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने विशेष एआय-आधारित स्क्रीनिंग मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यामुळे मधुमेहजन्य रुग्णांचे स्क्रिनिंग व उपचार मोफत करून दिले जातील.
मुंबई : आरोग्य अर्थसंकल्पात पात मधुमेहजन्य नेत्ररोगासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेवर आधारित मोफत नेत्रतपासणी व उपचार सेवा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. याअंतर्गत मधुमेहजन्य रुग्णांचे स्क्रिनिंग व उपचार मोफत करून दिले जातील.

