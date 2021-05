मुंबईसाठी लसी विकत घेण्याचा खर्च ३०० ते ७०० कोटी

मुंबई: सध्या मुंबईत (BMC) लसींचा तुटवडा (vaccine shortage) जाणवत आहे. नागरिक लस केंद्रांवर येतात. पण विनालस त्यांना माघारी परतावे लागते. मुंबईत कुठलाही नागरिक लसीपासून वंचित राहू नये, त्यांचे लवकरात लवकर लसीकरण व्हावे, यासाठी मुंबई महापालिकेची लस खरेदीची योजना आहे. मुंबई महापालिका या लस खरेदीवर ३०० ते ७०० कोटी रुपये (vaccine spending) खर्च करणार आहे. लस खरेदीसाठी नेमकी किती रक्कम खर्च करायची, ते अद्याप निश्चित झालेले नाही. (BMC may spend Rs 300 crore to Rs 700 crore on vaccines)

स्वदेशी किंवा परदेशी कंपनी निविदा प्रक्रियेत कसा सहभाग घेते, त्यावर ते अवलंबून आहे. मुंबई महापालिकेला या दरम्यान ३०० ते ७०० कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो. ही एक मुक्त EOI प्रक्रिया आहे. त्यात कोणीही सहभागी होऊ शकते. एकदा प्रस्ताव मिळाला की, आम्ही किंमतीची व्यवहार्यता तपासू व नंतर ऑर्डर देऊ असे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पी वेलरासू यांनी सांगितले.

लस खरेदीसाठी बीएमसी आपली एफडी मोडणार नाही. कर्मचाऱ्यांची पेन्शन, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प अशा खास उद्देशांसाठी एफडी ठेवलेल्या आहेत, असे वेलरासू यांनी सांगितले. टाइम्स ऑफ इंडियाने हे वृत्त दिले आहे. BMC ने सिरम किंवा भारत बायोटेक या देशी कंपन्यांकडून लसी विकत घेतल्या, तर त्याची किंमत ३०० कोटी असेल. फायझर सारख्या कंपन्यांची लस विकत घेतली, तर ७०० कोटी खर्च असेल. फायझर, मॉर्डनाकडे आधीपासून ऑर्डर आहेत. जॉन्सन अँड जॉन्सन चौथ्या तिमाहीत लसींचा पुरवठा करु शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.