BMCमध्ये चक्राकार पद्धतीने एसटी आरक्षण होतं, पण नियमाचा अडथळा; सोडतीबाबत स्पष्टीकरण

Objection on BMC Mayor Reservation : राज्यातल्या २९ महानगरपालिकांची आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली. मुंबईत सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झालं आहे. यावर ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेण्यात आला. चक्राकार पद्धतीने एसटी प्रवर्गातील आरक्षण जाहीर व्हायला हवं होतं. मात्र तसं न करता सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने आरक्षण सोडत काढल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या नेत्या आणि माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केला. यावर राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी आरक्षण सोडत नियमानुसार काढल्याचं सांगत स्पष्टीकरण दिलं. ओबीसींचे आरक्षण कसे जाहीर केले यावरही माधुरी मिसाळ यांनी माहिती दिली..मुंबईच्या महापौर पदाची आरक्षण सोडत ही नियमानुसार काढण्यात आलीय. त्यात काही आक्षेप घेण्यासारखं होतं असं वाटत नसल्याचंही मंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या. पेडणेकरांचे आरोप हे त्यांना हवं तसं आरक्षण न मिळाल्यानं असल्याचंही माधुरी मिसाळ यांनी म्हटलं. तुम्हीच ठरवा की आम्ही मनमानी केलीय की नाही. हवं तस आरक्षण पाहिजे म्हणून फक्त आरडाओडरा केला गेला. आक्षेप नोंदवण्याचा सर्वांना अधिकार आहे पण आम्ही जी काही कार्यवाही केली ती नियमानुसार केली असंही मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केलं..BMC Mayor : ही तर सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीची सोडत, ऐनवेळी नियम बदलले; मुंबई महापौर आरक्षणावर ठाकरे गटाचा आक्षेप.परभणीत सलग दोनदा महिला आरक्षण पडल्याचा आरोप काँग्रेसनं केलाय. यावर माधुरी मिसाळ यांनी सांगितलं की, याआधीही महिलांसाठी आरक्षण होतं, पण त्यांचा गैरसमज झाला. अडीच अडीच वर्षांसाठी महिलांचं आरक्षण होतं. त्यात अडीच वर्षे दोन वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी होतं..चक्राकार पद्धतीने कशी निवड केली गेली याची महिती नगरविकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली. त्या म्हणाल्या की, ओबीसींची ८ आरक्षण होती, ज्या नगरपालिकेत ओबीसीचे आरक्षण होते ते वगळून ३ नगरपालिका राहिल्या. त्यातली जालना आधीच झालं होतं. त्यामुळे त्या उरलेल्या २ आणि इतर ६ नगरपालिका या अद्याक्षरानुसार निवडण्यात आली.