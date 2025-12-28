BMC Election: बीएमसी रणांगणात महायुतीचा मास्टरप्लॅन! भाजप आणि शिंदेसेनेचा फॉर्म्युला जवळपास निश्चित; कोण किती जागा लढवणार?

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीतील पडद्यामागील राजकीय घडामोडींवर संपूर्ण महाराष्ट्र बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष महायुतीपासून वेगळा आहे. महायुतीमध्ये भाजप आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना एकत्र निवडणूक लढवतील. या निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेनेत जागावाटपाचा फॉर्म्युला तयार केला जात आहे. जागावाटपाबाबत दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये नियमितपणे बैठका होत आहेत. .आतापर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार, महायुतीतील बहुतेक जागांवर दोन्ही पक्षांमध्ये एकमत झाले आहे. फक्त २० जागांवर अनिर्णित राहिल्याचे कळले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील २०७ जागांवर भाजप आणि शिंदे गटात एकमत झाले आहे. २० जागांवर अजूनही अनिश्चितता कायम आहे. आतापर्यंत झालेल्या जागावाटप करारांनुसार, भाजपला १२८ आणि शिवसेना-शिंदे गटाला ७९ जागा वाटप करण्यात आल्या आहेत. .Motor Vehicle Rules: दहा वर्षांची गाडी समजणार जुनी; 'फिटनेस फी' दहा पटींपर्यंत वाढली, केंद्रीय मोटार वाहन नियमांत सुधारणा! .महायुतीच्या बैठकीनंतर, दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी या प्रकरणाबाबत संबंधित माहिती दिली. भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी या संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली. भाजप मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी सांगितले की, एकूण २०७ जागांवर त्यांचे एकमत झाले आहे. यामध्ये भाजपला १२८ आणि शिवसेनेला ७९ जागा मिळतील. उर्वरित २० जागांसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. वरिष्ठ पातळीवर चर्चा होईल आणि उर्वरित २० जागांसाठी लवकरच तोडगा निघेल..या प्रश्नाचे उत्तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी दिले आहे. ते म्हणाले, "भाजपला १२८ आणि शिवसेनेला ७९ जागांवर आमचे एकमत झाले आहे. उर्वरित २० जागांवर आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे निर्णय घेतील." तर आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आता युती केली आहे. .Indian Railway: सण-उत्सवात रेल्वेचा मोठा हातभार; वर्षभरात ४३ हजारांहून अधिक विशेष गाड्या! .दोन्ही नेत्यांनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषदेत युतीची घोषणा केली. मात्र, जागावाटपाचा फॉर्म्युला अद्याप निश्चित झालेला नाही. शरद चंद्र पवार यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सपा देखील दोन्ही नेत्यांसोबत निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. मात्र, जागावाटपाची व्यवस्था जाहीर झाल्यानंतरच हे उघड होईल. येत्या दोन दिवसांत या संदर्भात काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.