मुंबई : मुंबईत छठपूजेची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. मुंबईत २७ व २८ ऑक्टोबर रोजी छटपूजा होणार आहे. यावेळी शहरात मोठी गर्दी होण्याची अपेक्षा आहे. भाविकांसाठी हा उत्सव सुरळीत पार पडावा यासाठी बीएमसीने योजना जाहीर केली आहे. मुंबई परिसरात छटपूजा उत्सवात महापालिकेकडून विविध सुविधा देण्यात आल्या असून उत्सवादरम्यान शहरातील मेट्रो आणि बेस्टसेवा रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहील..महापालिका मुख्यालयात मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि भाजप मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी छटपूजेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईत २७ व २८ ऑक्टोबर रोजी छटपूजा होईल..Diwali Festival: बाजारपेठा गजबजल्या! दिवाळीच्या खरेदीची लगबग; आज गर्दी वाढणार.या बैठकीला छटपूजा उत्सव समित्यांचे ५५ प्रतिनिधी उपस्थित होते. आणखी काही छटपूजा मंडळांना पूजा स्थळांची परवानगी हवी असल्यास तत्काळ एक खिडकी योजना सुरू करून मंडळांना परवानगी द्यावी. .ही परवानगी गणेशोत्सवाप्रमाणेच पाच वर्षांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, या सूचनेलाही अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली. सर्व पूजास्थळांवर सुरक्षेकरिता सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त परमजीतकुमार दहिया यांनी दिली..Uddhav Thackeray: आधीचे ठाणे आनंद देणारे, आताचे ठेकेदारांचे; उद्धव ठाकरेंवर एकनाथ शिंदेंची टीका.शहरात ४० पूजास्थळे४० पूजास्थळे निश्चित करून, त्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, वाहतूक नियंत्रण, शौचालये आणि महिला भाविकांना पूजेनंतर कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र खोल्या उभारल्याची माहिती उपायुक्त प्रशांत सकपाळे यांनी दिली.