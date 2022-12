BMC: शिवसेनेचं कार्यालय शिंदे गटानं घेतलं ताब्यात; महापालिकेत कार्यकर्ते भिडले

मुंबई महापालिकेतील शिवसेनेचं कार्यालय शिंदे गटानं बुधवारी (दि.२८) ताब्यात घेतंल. यामुळं ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आक्रमक झालेले पहायला मिळाले. यामुळं दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठा संघर्ष झाला. यावेळी जोरदार घोषणाबाजाही करण्यात आली. अखेर अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांना पाचारण करावं लागलं. (BMC Thackeray group office taken over by Shinde group clashed between both side supportes)