मुंबई
BMCच्या ३१ हजार कोटींच्या ठेवी मोडणार, विकासकामांसाठी वापरणार; भाजपचा महापौर होताच मोठा निर्णय
BMC Budget 2026-27 मुंबई महापालिकेच्या ८१ हजार कोटींपेक्षा जास्त मुदत ठेवी आहेत. त्यापैकी ३६ हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या जाणार आहेत. बीएमसीच्या अर्थसंकल्पातून ही माहिती समोर आली आहे.
बृह्न्मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. भाजपचा महापौर झाल्यानंतर हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात मोठी माहिती समोर आलीय. मुंबई महापालिकेच्या ८१ हजार कोटींपेक्षा जास्त मुदत ठेवी आहेत. त्यापैकी ३६ हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या जाणार आहेत. ठेवी मोडून त्यांचा वापर विकासकामांसाठी करण्यात येणार असल्याचं अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झालं आहे.