Mass Wedding Politics: बोईसरमध्ये २०१ जोडप्यांचा सामुदायिक विवाह सोहळा; उपमुख्यमंत्र्यांच्या गैरहजेरीने शिवसेनेत नाराजीची कुजबुज

संतोष घरतबोईसर : शिवसेना आदिवासी समाज विभाग व आधार प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने सर्कस ग्राउंड, बोईसर येथे शनिवारी (दि. २३) आयोजित करण्यात आलेला २०१ जोडप्यांचा भव्य सामुदायिक विवाह सोहळा उत्साहात पार पडला. मात्र, या सोहळ्याचे उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार असल्याची मोठी घोषणा करण्यात आली असतानाच, ऐनवेळी त्यांनी कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे..आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व आदिवासी समाजातील २०१ जोडपी विवाहबंधनात अडकली असून, त्यामध्ये ९ दिव्यांग जोडप्यांचाही समावेश होता. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर या सामुदायिक विवाह सोहळ्यामुळे अनेक कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली..आधार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष जगदीश धोडी यांच्या पुढाकारातून आयोजित या कार्यक्रमासाठी बोईसरसह संपूर्ण परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बॅनरबाजी करण्यात आली होती. उप मुख्यमंत्री येणार असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, शेवटच्या क्षणी उप मुख्यमंत्री शिंदे गैरहजर राहिल्याने अनेक कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरल्याची चर्चा होती..या कार्यक्रमास राज्यमंत्री योगेश कदम, पालघर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजेंद्र गावित, पालघर जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे यांच्यासह विविध पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..दरम्यान, कार्यक्रमासाठी लावण्यात आलेल्या अनेक बॅनर्सवर शिवसेनेचे काही स्थानिक पदाधिकारी व जिल्हाप्रमुख वसंत चव्हाण यांचे फोटो नसल्याने पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे. स्थानिक नेतृत्वाला डावलण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू असून, बोईसर शिवसेनेतील अंतर्गत गटबाजी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आल्याचे बोलले जात आहे.