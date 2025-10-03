Mumbai Crime Case : सामूहिक अत्याचारातील आरोपीला जामीन! सत्र न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाकडून रद्द

मुंबई : लग्नाच्या कारणास्तव सामूहिक बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीला दिंडोशी सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन उच्च न्यायालयाने रद्द केला. या प्रकरणातील गुन्ह्याच्या गंभीरतेकडे आणि त्या संबंधित पुराव्याकडे न्यायालयाने दुर्लक्ष केले. एका निकषावर जामीन मंजूर करणे, ही बाब चिंताजनक असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आणि आरोपीला तातडीने आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश नुकतेच दिले..पीडितेचा जबाब हा सुसंगत आहे आणि घटनास्थळाचा पंचनामा आणि तिच्या काकांच्या साक्ष इतर पुरावे तिच्या म्हणणे योग्य असल्याचे दर्शवितात, परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने पीडितेच्या शरीरावर जखमा नसणे तसेच आरोपीच्या लग्नाच्या मुद्याला प्रमाणापेक्षा जास्त महत्त्व दिल्याचे निरीक्षण न्या. नीला गोखले यांनी आदेशात नोंदवले. .पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.न्यायालयाने आरोपीला जामीन देताना विचारात घेतलेले कारण अधिकच त्रास आणि वेदनादायक असून, ते जामिनासाठी आधार नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले. तसेच असे आदेश आरोपीने केलेल्या कृतीचे, गुन्ह्याचे गांभीर्य कमी करते, असेही न्यायालयाने जामीन रद्द करताना आणि आरोपीला आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देताना स्पष्ट केले..लग्नासाठी जामिनावर सुटकामुंबईत २०२४ मध्ये डीएन नगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत तिघांनी पीडितेवर मद्याच्या नशेत सामूहिक बलात्कार केला. दाखल गुन्हा आणि पीडितेने दंडाधिकाऱ्यांसमोर दिलेला जबाब, त्यासोबतच वैद्यकीय अहवालात तिच्या म्हणण्याला पुष्टी मिळाली. त्या आरोपींपैकी एकाला २४ फेब्रुवारी रोजी त्याच्या लग्नासाठी जामिनावर सुटका करण्यात आली होती. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.