मुंबई : शहरातील हवेची गुणवत्ता ढासाळली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई शहर आणि उपनगरातील हवेचं प्रदुषण प्रचंड वाढलं आहे. या पार्श्वभूमीवर इमारतींची बांधकामं तुर्तास बंद ठेवण्याचे तसेच दिवाळीत फटाके फोडण्यावरही हायकोर्टानं निर्बंध आणले आहेत.

कोर्टाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायलाच हवी असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टानं हे निर्देश दिले. तसेच १० नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे. (Bombay HC Suo Motu PIL deteriorating AIR quality of Mumbai permits busting of FIRE CRACKERS only for 3 hours)

बांधकामं तुर्तास बंद करा

येत्या चार दिवसांत हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाली नाही तर दिवाळीच्या काळात चार दिवस मुंबईतील बांधकामं थांबवण्यात यावेत. तसंच दिवाळीत फटाके फोडताना कोर्टाच्या निर्देशांचं काटेकोर पालन करावं, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं प्रशासनाला दिले आहेत. (Latest Marathi News)

केवळ तीन तास फटाके फोडता येणार

हायकोर्टानं दिवाळीच्या काळात मोठे फटाके फोडण्यासाठी वेळेची मर्यादा घातली आहे. केवळ तीन तास अर्थात रात्री ७ ते १० वाजेपर्यंतच फटाके फोडता येतील असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. वेळेच्या या नियमाचं काटेकोर पालनं केलं गेलं पाहिजे, असं स्पष्ट निर्देश हायकोर्टानं प्रशासनाला दिले आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

हायकोर्टाचे निर्देश काय?