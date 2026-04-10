EVM Controversy: भारताच्या इतिहासात प्रथमच होणार ईव्हीएमची तपासणी, मुंबई हायकोर्टाची परवानगी! शिंदे गटाचा 'हा' आमदार अडचणीत?

भारताच्या निवडणूक इतिहासात प्रथमच मुंबई उच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) च्या तपासणीला परवानगी दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शिवसेना (एकनाथ शिंदे गटाचे) आमदार दिलीप लांडे यांना मोठी अडचण निर्माण झाली असल्याचे चित्र दिसत आहे..ईव्हीएम तपासणीचा मार्ग मोकळान्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने चांदिवली विधानसभा मतदारसंघातील ईव्हीएम तपासणीचा मार्ग मोकळा केला आहे. याचिकाकर्ते म्हणून काँग्रेस कार्यकारिणी समितीचे निमंत्रित आणि महाराष्ट्राचे माजी मंत्री नसीम खान यांनी ही याचिका दाखल केली होती, तर प्रतिवादी म्हणून दिलीप लांडे यांचे नाव आहे. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत दिलीप लांडे यांनी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला होता. यापूर्वी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतही लांडे यांनी खान यांच्यावर मात केली होती. मात्र, २००९ आणि २०१४ या दोन्ही निवडणुकांमध्ये नसीम खान यांनी हा मतदारसंघ जिंकला होता. त्यामुळे चांदिवली हा खान यांचा बालेकिल्ला समजला जात होता..न्यायालयीन आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ईव्हीएम तपासणीला परवानगी देणारा हा आदेश जारी झाल्यानंतर भारतीय निवडणूक आयोगाला दोन महिन्यांच्या आत यंत्रांची तपासणी पूर्ण करावी लागणार आहे. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या वतीने वकील नायरा जिजीभॉय, अरुण पणिकर, तन्मय पवार, विनय नायर आणि आयुष यादव यांनी न्यायालयात हजर राहून बाजू मांडली..ऐतिहासिक आदेशनसीम खान यांनी या निर्णयाला 'ऐतिहासिक आदेश आणि आवश्यक न्यायालयीन हस्तक्षेप' असे संबोधले आहे. त्यांनी सांगितले की, भारताच्या निवडणूक इतिहासात प्रथमच निवडणुकीनंतर उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ईव्हीएमची तपासणी होणार आहे. यापूर्वी कधीही अशी प्रक्रिया राबवली गेली नव्हती. खान यांनी एप्रिल २०२४ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्या निकालानुसार, निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ५ टक्के ईव्हीएम (कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल युनिट) मधील 'जळलेली मेमरी/मायक्रोकंट्रोलर' ची तपासणी ईव्हीएम उत्पादक कंपन्यांच्या अभियंत्यांच्या पथकाकडून करणे अनिवार्य आहे..मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप-निवडणूक अधिकारी अर्चना कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईव्हीएम उत्पादक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगळूर) यांच्या तर्फे मुंबईत १६ आणि १७ एप्रिल रोजी फक्त 'डायग्नोस्टिक चेक' (निदान तपासणी) करण्यात येणार आहे. या तपासणीत केवळ निदान प्रक्रिया राबवली जाईल..ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत चिंतानिवडणुकीनंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ईव्हीएममध्ये फेरफार आणि मतचोरीचे आरोप केल्याने ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरत आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या सर्व उमेदवारांना आपापल्या मतदारसंघातील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी युनिट्सची तपासणी मागणी करण्याचे निर्देश दिले होते. इंडिया आघाडी अंतर्गत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील जवळपास 24 उमेदवारांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती..निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर नवीन चर्चेला उधाणया निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर नवीन चर्चेला उधाण आले आहे. नसीम खान यांचा पराभव झालेल्या चांदिवली मतदारसंघात ईव्हीएम तपासणी होणार असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. न्यायालयाने दिलेला हा आदेश फक्त एका मतदारसंघापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण निवडणूक यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.