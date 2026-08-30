मुंबई

High Court: मोठी बातमी! न्यायालयाची लिपिक टंकलेखन परीक्षा रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय

Court Clerk-Typist Exam Cancelled: न्यायालयाची लिपिक टंकलेखन परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. या परीक्षेची नवी तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल, अशी माहिती हायकोर्टाने दिली.
Court Clerk-Typist Exam Cancelled

Court Clerk-Typist Exam Cancelled

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यात विविध परीक्षांबाबत गोंधळ सुरू असताना, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपिकपदाची १६ ऑगस्टला झालेली टंकलेखन परीक्षासुद्धा रद्द करण्यात आली. परीक्षेवेळी उद्भवलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे ही परीक्षा रद्द करून लवकरच नव्याने तारीख जाहीर केली जाईल, अशी माहिती उच्च न्यायालयाने जारी केली.

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