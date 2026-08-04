मुंबई

Bombay High Court: ‘एफडीए’ला उच्च न्यायालयाचा पुन्हा दणका; नवी मुंबईतील रेस्टॉरंटच्या परवाना निलंबनाचे आदेश रद्द, बार मालकाला दिलासा

FDA Faces Court Heat Over Navi Mumbai Restaurant Case १०० टक्के नियमांचे पालन झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळूनही कारवाई कायम ठेवल्याने न्यायालयाने एफडीएवर नाराजी व्यक्त केली.
Bombay High Court Questions FDA Action And Revokes Navi Mumbai Restaurant License Suspension Order

Bombay High Court Questions FDA Action And Revokes Navi Mumbai Restaurant License Suspension Order

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : फेरतपासणीअंती नवी मुंबईतील एक बार आणि रेस्टॉरंट शंभर टक्के नियमांचे, निकषांचे पालन करत असल्याचे आढळून आल्यानंतरही परवाना निलंबनाचा आदेश रद्द न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. तसेच यासंदर्भात दंड का आकारला जाऊ नये, अशी विचारणा करून रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्याचे ‘एफडीए’चे आदेशही रद्दबातल ठरविले आहेत.

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