Bombay High Court: ‘एफडीए’ला उच्च न्यायालयाचा पुन्हा दणका; नवी मुंबईतील रेस्टॉरंटच्या परवाना निलंबनाचे आदेश रद्द, बार मालकाला दिलासा

मुंबई : फेरतपासणीअंती नवी मुंबईतील एक बार आणि रेस्टॉरंट शंभर टक्के नियमांचे, निकषांचे पालन करत असल्याचे आढळून आल्यानंतरही परवाना निलंबनाचा आदेश रद्द न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनावर (एफडीए) पुन्हा नाराजी व्यक्त केली. तसेच यासंदर्भात दंड का आकारला जाऊ नये, अशी विचारणा करून रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्याचे ‘एफडीए’चे आदेशही रद्दबातल ठरविले आहेत. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.‘एफडीए’ने नवी मुंबईतील बेलापूर येथील ‘हॉटेल पवन बार अँड रेस्टॉरंट’ची तपासणी करत येथे नियमांचे केवळ ६३ टक्केच पालन होत असल्याचे सांगत ३० जूनला त्यांचा परवाना रद्द केला होता. संबंधित रेस्टॉरंटने ‘एफडीए’च्या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी प्राधिकरणाकडे अपील दाखल करून १४ जुलैला पुन्हा तपासणी करून १०० टक्के नियमांचे पालन झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले. .त्यानंतरही निलंबनाचा आदेश रद्द करण्यात आला नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. ‘याचिकाकर्त्यांनी १०० टक्के निकषांचे पालन केल्यानंतरही निलंबनाचा आदेश कायम का ठेवण्यात आला? याचिकाकर्त्यांना दररोज होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई कोण देणार? एफडीए विभाग इतके दिवस झोपलेला होता आणि आता अचानक जागा झाला आहे का? एकदा याचिकाकर्त्याने १०० टक्के नियमांचे पालन केल्याचे सिद्ध झाल्यावरही परवाना निलंबित का ठेवावा?’ अशी प्रश्नांची सरबत्ती प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने ‘एफडीए’वर केली आणि १४ जुलैपासून रेस्टॉरंट बंद असल्याने झालेल्या आर्थिक नुकसानीचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले. .तुमच्याकडे नक्कीच एक प्रशंसनीय आयुक्त आहेत, त्याबद्दल शंका नाही, अशीही टिपणी न्यायालयाने केली. मात्र, आपण गप्प राहिलो तर आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्यासारखे होईल, असे खंडपीठाने अधोरेखित करून ‘एफडीए’वर आकारण्यात येणाऱ्या दंडावर विचारविनिमय करण्यासाठी हे प्रकरण बुधवारी पुढील सुनावणीसाठी ठेवले..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.‘उपाहारगृहांना नोटीस द्या’मागील आठवड्यात मंत्रालयातील कँटिन ९३ टक्के नियमांचे पालन करत असल्याचा आणि त्यामुळे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न केल्याचा दावा करणारा अहवाल सादर केल्यानंतर ‘एफडीए’वर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने चार वकिलांच्या समितीला कँटिनची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यातील निष्कर्ष ‘एफडीए’च्या निष्कर्षांच्या विरुद्ध होते. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने ‘एफडीए’ला मंत्रालयातील दोन आणि विधान भवनातील एका कँटिनला सुधारणा नोटीस बजावण्याचे आदेश देऊन सुनावणी सहा ऑगस्टला निश्चित केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.