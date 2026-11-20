मुंबई : दिवाळीत फटाके फोडण्यावरील निर्बंधांच्या सर्रास होणाऱ्या उल्लंघनाबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १९) नाराजी व्यक्त करतानाच आता कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे स्पष्ट केले. मुंबईत ध्वनिप्रदूषण करणाऱ्या फटाक्यांच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालण्याची वेळ आल्याचे संकेतच न्यायालयाने या वेळी दिले..सर्वसामान्यांकडूनच न्यायालयीन आदेशाचा भंग होत असून, नागरी शिस्त आणि सामाजिक भान याचा अभाव दिसून येत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. केवळ नियम करून आणि पोलिसांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवून प्रदूषण नियंत्रणात येणार नसेल, तर आता कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. फटाक्यांसंदर्भातील यापूर्वीचे आदेश कोणत्याही एका सणापुरते किंवा विशिष्ट हंगामापुरते मर्यादित नसून वर्षभर लागू असल्याचेही स्पष्ट करून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला..Western Railway: पश्चिम रेल्वेचा पुन्हा खोळंबा! एक्स्प्रेसमध्ये बिघाड, गाड्या तासभर उशिराने; प्रवाशांचे हाल.दिवाळीत पहाटेपर्यंत फटाके फोडल्याबद्दल आणि नियमांचे पालन होत नसल्याबद्दल न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच दिवाळीत काही भागांतील एक्यूआय ४००च्या पुढे होता आणि फटाक्यांमुळे ३५० हून अधिक आगीच्या घटना घडल्याबाबत न्यायालयाने चिंताही व्यक्त केली..वैयक्तिक आनंदासाठी दुसऱ्यांच्या मालमत्तेला आणि संपूर्ण इमारतीला धोका निर्माण करणाऱ्या आतषबाजीला उत्सव म्हणता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींना विषारी हवेत श्वास घ्यावा लागत आहे, न्यायालयाने स्पष्ट केले. क्रिकेट, फुटबॉल सामने, विवाहसोहळे, मिरवणुका आणि निवडणुकीतील विजयाच्या उत्सवांमध्येही ध्वनिप्रदूषण टाळले पाहिजे, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले..Mumbai Ahmedabad Highway: एकापाठोपाठ चार अवजड वाहने भिडली; आंबोलीत अपघातामुळे वाहनांच्या रांगा.बेकायदा विक्रीवर प्रश्नचिन्हअनधिकृत फटाके विक्रीच्या स्टॉलवर कारवाई का होत नाही, तसेच निकृष्ट आणि घातक रसायने असलेले फटाके बाजारात कसे विकले जातात, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करून फटाक्यांच्या विक्रीसाठी सरकारी नियंत्रित विक्री केंद्रांचा पर्याय आणि परवाना व्यवस्थेचा फेरविचार करण्याची गरजही न्यायालयाने बोलून दाखवली. तसेच फटाक्यांमधील बंदी घातलेल्या घातक घटकांचा वापर होत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले..याचिकेत मागणीध्वनिप्रदूषणाचे सार्वजनिक आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांमुळे फटाक्यांच्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी घालण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. न्यायालयाने नियुक्त केलेले न्यायमित्र तसेच अन्य पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून याबाबत कठोर आदेश देण्याचे संकेत खंडपीठाने दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.