मुंबई

Mumbai News: मुंबई हायकोर्टात ड्रामा! निकाल विरोधात गेला, महिलेला संताप अनावर झाला; न्यायमूर्तीवर पर्स फेकून...

Mumbai High Court: मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान धक्कादायक प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. एका महिलेने न्यायमूर्तीवर हातातली पर्स भिरकावल्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार घडला आहे.
Woman throw purse on judge High Court

Woman throw purse on judge High Court

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सुनावणीदरम्यान निकाल विरोधात गेल्याने एका पक्षकार महिलेने चक्क न्यायालयात न्यायमूर्तीवर हातातली पर्स भिरकावल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच उच्च न्यायालयात घडला. घडलेल्या घटनेची तत्काळ दखल घेऊन न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना बोलावून त्या महिलेला भर न्यायालयातून बाहेर काढले.

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