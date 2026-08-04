Mumbai News: 'खासगी वना' ची घोषणा नियमानेच, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : भारतीय वन कायदा १९२७ अंतर्गत विहित केलेल्या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन केल्याशिवाय राज्य सरकार एखाद्या जमिनीला खासगी वन म्हणून घोषित करू शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवले. न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यभरातील जमिनीशी संबंधित शेकडो वादांवर परिणामकारक ठरू शकतो..'महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) कायदा, १९७५' अंतर्गत दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालांकडे वारंवार दुर्लक्ष केल्याबद्दल सरकारला फटकारले. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारला अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आणि ज्या जमीनमालकांना त्यांच्या हक्कांपासून चुकीच्या पद्धतीने वंचित ठेवण्यात आले होते, त्यांचे महसूल रेकॉर्ड (जमिनीचे अधिकार अभिलेख) पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले. २३ जुलैला दिलेल्या या निर्णयाचा १७७पानांचा सविस्तर आदेश सोमवारी (ता. ३) उपलब्ध झाला..Mumbai Crime: बेटिंग ॲपला विरोध केल्याने कंटेंट क्रिएटरचे अपहरण, गळ्याला चाकू लावून बेदम मारहाण; चौघांना अटक.महाराष्ट्र १९७५च्या कायद्यांतर्गत एखादी जमीन 'खासगी वन' म्हणून सरकारकडे हस्तांतरित होण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांनी भारतीय वन कायद्याच्या कलम ३५ मधील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेमध्ये जमीनमालकाला नोटीस बजावणे, हरकती दाखल करण्याची संधी देणे, त्या हरकतींचा विचार करणे आणि त्यानंतर कलम ३५ (१) अन्वये अधिसूचना जारी करणे यांचा समावेश होतो. या प्रक्रियेविना १९७५च्या कायद्यांतर्गत जमीन सरकारकडे हस्तांतरित होऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले..न्यायालयाचे निरीक्षण३० ऑगस्ट १९७५ मध्ये अस्तित्वात असलेली प्रत्येक वनजमीन सरकारकडे आपोआप हस्तांतरित होऊन खासगी वन बनते, या एका गैरसमजुतीवर राज्य सरकार अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये या मुद्द्यावर निर्णय देऊनही राज्य सरकार त्यावरच कायम असून, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..Mumbai News: मिठी नदीचा कायापालट होणार! हरित कॉरिडॉर आणि प्रोमेनेड उभारणार; नेमका प्लॅन काय?.समिती स्थापन करण्याचे आदेशअशा प्रकारचे वाद वारंवार न्यायालयापर्यंत पोहोचू नयेत, म्हणून खासगी वनांशी संबंधित सर्व प्रकरणांची छाननी करण्यासाठी उप-वनसंरक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्याचे आणि कायदेशीर तत्त्वे लागू होतात तिथे जमीन अभिलेखांमध्ये मूळ मालक व भोगवटादारांची नावे समाविष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.