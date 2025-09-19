मुंबई

Mumbai News: अधिकाऱ्यांना दंड लावा! खड्ड्यांबाबत न्यायालयाच्या सरकार, पालिकेला सूचना

Mumbai High Court: उच्च न्यायालयाने मुंबईत खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेतली आहे. अपघातांसाठी कंत्राटदारांसह पालिका अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
मुंबई : मुंबई महानगर परिसरात खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने मृत आणि जखमींच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई देणारे धोरण तयार करण्याच्या सूचना राज्य सरकार आणि सर्व पालिकांना केली. तसेच अपघातांसाठी कंत्राटदारांना जबाबदार धरून त्यांच्यासह संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांच्या पगारातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले.

