Ganesh Visarjan: सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावातच, उच्च न्यायालयाचे आदेश जारी

Mumbai High Court: सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांतच करण्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असून याबाबत आदेशही न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले.
Updated on

मुंबई : सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांतच करण्याचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. ३) स्पष्ट केले. मूर्ती विसर्जनामुळे कोणतेही जलस्रोत प्रदूषित होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला दिले.

