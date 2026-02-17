Mumbai: अधिकाऱ्यांवर कोर्टाकडून कारवाईचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?

मुंबई : डाेंबिवलीत मुलाकडून वृद्ध पालकांना झालेल्या मारहाणीकडे आणि त्यासंदर्भातील तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईला सुरुवात केली असली तरीही या कारवाईच्या प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयाने नुकतीच नाराजी व्यक्त केली. तसेच या अधिकाऱ्यांची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश ठाणे पोलिस आयुक्तांना दिले..ठाणे पोलिस आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे वैयक्तिक ऐकावे आणि काटेकोर कार्यवाही करावी. अधिकाऱ्यांना नवीन नोटिसा बजवाव्यात आणि सुनावणीअंती योग्य तो आदेश द्यावा. तथापि दोषी अधिकाऱ्यांना दिलेली शिक्षा किरकोळ वाटल्यास न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतो, असा इशाराही न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दोन्ही अधिकाऱ्यांची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश देताना दिला..Third Mumbai: ‘तिसऱ्या मुंबई’ला गती! ‘एमएमआरडीए’च्या अर्थसंकल्पात ४,००० कोटींची तरतूद.या अधिकाऱ्यांना अद्याप कोणतीही शिक्षा दिलेली नाही आणि प्राथमिक चौकशीनंतर फक्त कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची गंभीर दखल घेऊन आधीच्या खंडपीठाला चुकीची माहिती दिल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्या खंडपीठाने सरकारचे म्हणणे मान्य केले असते, तर याचिका निकाली काढली असती, असेही न्यायालयाने सरकारला सुनावले..प्रकरण काय?वृद्ध जोडप्याच्या मुलीने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. भावाने पालकांना वारंवार मारहाण केली. डोंबिवली पोलिस ठाण्यातील अधिकारी या तक्रारींची दखल घेण्यात आणि सीसीटीव्ही पुरावे असूनही गुन्हा नोंदवण्यात अपयशी ठरले, असा आरोप याचिकाकर्तीने केला होता.या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने डोंबिवली पोलिसांच्या या प्रकरणाची दखल न घेण्याच्या कृतीवर ताशेरे ओढले होते. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरू करण्याचे आदेश मागील सुनावणीवेळी ठाणे पोलिस आयुक्तांना दिले होते..Mumbai Metro Expansion: ट्रॅफिकला ब्रेक! मुंबईत ९२ किमी मेट्रोचं जाळं, उपनगरांना मोठा दिलासा, कुठे सुरू होणार नवी मेट्रो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.